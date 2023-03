Uomini e Donne, Federico Nicotera ha finalmente scelto: Carola Carpanelli sarà la compagna della sua vita! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, è andata in onda la scelta di Federico Nicotera. Il tronista romano ha finalmente deciso chi, tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani, sarà la donna della sua vita. Vediamo insieme la sua scelta.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 16 febbraio, è arrivata finalmente la scelta di Federico Nicotera! Il corteggiatore romano ha trascorso gli ultimi mesi diviso tra le due corteggiatrici Carola Carpanelli e Alice Barisciani, ma ora è finalmente arrivato il momento di scegliere.

Uomini e Donne, Federico Nicotera ha scelto chi sarà la compagna della sua vita!

La produzione manda in onda un dolce video di un'esterna che Federico, molto emozionato come ha dichiarato lui stesso, ha condiviso con Lavinia Mauro, altra tronista del trono classico, con cui ha legato un bellissimo legame, tanto che Lavinia lo ha accompagnato a scegliere l'outfit migliore per il momento della scelta. Durante l'esterna i due si sono mostrati molto uniti, complice il percorso simile con i rispettivi corteggiatori. I due tronisti hanno legato molto e la loro amicizia è bellissima da vedere, tanto che anche in studio non possono fare a meno di abbracciarsi e dirsi quanto si vogliono bene.

Maria De Filippi manda in onda il video con i momenti più belli tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli ed è lei la prima a entrare in studio. La corteggiatrice è visibilmente emozionata e non può non trattenere le lacrime. A sorpresa, Federico ringrazia Gemma Galgani perché la dama del trono over gli ha fatto una tenera sorpresa in camerino e gli ha fatto trovare un modellino di un aereo con l'augurio di volare alto con la sua scelta. Arriva poi il video dei momenti con Alice Barisciani e subito dopo entra la corteggiatrice. La conduttrice manda in onda le ultime due esterne, la prima è quella con Carola e poi quella con Alice. Entrambe le esterne sono state ricche di emozioni e Federico ha voluto omaggiare entrambe le corteggiatrici di un piccolo portafortuna, indipendentemente da come andrà la scelta.

Dopo aver fatto uscire le due corteggiatrici, Gianni Sperti ringrazia Federico e si complimenta con lui perché è davvero un ragazzo d'oro. Il tronista lo ringrazia e poi passa a ringraziare tutto lo studio, la produzione e l'intera redazione per tutto il sostegno e l'amore che gli hanno dato in questi mesi. Federico ha anche una dolcissima sorpresa per Maria De Filippi e le regala una busta piena zeppa di caramelle, sapendo quanto alla conduttrice piacciano. A sorpresa, entrano la madre e la sorella di Federico, che hanno preparato una sorpresa per il dolce tronista. Arriva il momento di far entrare le due corteggiatrici, una alla volta com'è da tradizione: la prima a entrare è Alice Barisciani.

Federico inizia il suo discorso ringraziandola per il modo in cui si è fatta conoscere, per come gli è sempre stata accanto e quanto lei abbia un cuore grande. Il tronista prosegue dicendo che, sebbene lei abbia delle qualità eccellenti e che durante il percorso abbia più volte pensato a quanto fosse perfetta per lui, non è lei la sua scelta, ma non perché le manchi qualcosa, ma perché si merita di avere qualcuno che la ami con tutto se stesso. Alice anticipa le sue parole e poi ringrazia, con la voce rotta dal pianto, tutta la redazione e il programma e che lei sa che ha dato tutto e anche se non ha ricevuto quello che sperava, dopo questa esperienza a Uomini e Donne ha un'idea dell'amore molto più chiara e che evidentemente lei e Federico non sono fatti l'uno per l'altra. Alice conclude così il suo discorso e lascia lo studio.

Arriva il turno di Carola Carpanelli: il tronista riepiloga il loro percorso e ammette che anche se è stato molto difficile questo percorso insieme, ammette che è vero anche che l'amore è ciò che ti fa tremare le gambe e che ti spaventa a volte questo sentimento, perché ti rende vulnerabile. Il tronista fa entrare poi un peluche gigante con la scritta "Mi dispiace" e le chiede scusa di non aver capito prima chi è lei davvero. E, a sorpresa, sotto la prima scritta compare un'altra che dice che Carola è la sua scelta. La corteggiatrice gli dà dello str**** e poi gli rivela che lei lo ha scelto ogni volta che è rimasta e così i due si baciano, sotto una pioggia di petali. Come ulteriore sorpresa Maria De Filippi rivela che il 2 aprile partiranno per una crociera, ultimo regalo da parte del programma!

