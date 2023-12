Uomini e Donne, Federico Nicotera e Veronica Rimondi sono una coppia ufficiale: il Video che conferma il flirt

Gossip TV

Gli ex tronisti di Uomini e Donne Federico Nicotera e Veronica Rimondi escono allo scoperto come coppia ufficiale.

Il gossip era nell’aria ormai da diverse settimane e ora sembra che la relazione sia stata ufficializzata tramite un video su Instagram. È nato l’amore tra i due ex tronisti di Uomini e Donne, Federico Nicotera e Veronica Rimondi? Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Federico e Veronica non si nascondono più

Da diverse settimane si parla di un possibile flirt tra due amati ex tronisti di Uomini e Donne, Federico Nicotera e Veronica Rimondi. Il percorso del romano nello studio del dating show di Canale 5 è stato uno de più apprezzati degli ultimi anni, e si è concluso con una scelta emozionante che l’ha portato a vivere una breve ma intensa storia d’amore con Carola Carpanelli, con la quale tuttavia si è conclusa in tragedia tra accuse reciproche e cuori spezzati. Veronica, invece, ha fatto un percorso piuttosto lineare, mostrandosi da sempre interessata al corteggiatore Matteo Farnea, con il quale è andata immediatamente a convivere, e con cui sembra essersi conclusa dopo un tradimento.

Insomma, i due tronisti non sono stati molto fortunati in amore ma sembra che Cupido si sia adoperato per aiutarli, facendo nascere tra loro un forte sentimento. Quello che era niente più di un gossip ad oggi è una conferma, dato che poche ore fa, Veronica ha pubblicato un video che la ritrae nel cuore di Roma mentre abbraccia Federico, ballando tra le note di “Tango” di Tananai.

“Mi è stato detto: “Veronica, vivi ogni singolo istante. Ridi, divertiti, piangi, emozionati. Vivi. Non si torna indietro. Goditi ogni momento. E ringrazia, sempre. Perché la vita è un dono, e devi essere grata per ogni singola cosa che hai e che ti viene donata.” E così sto facendo”, ha scritto l’ex tronista su Instagram. Immediato il commento di Federico che l’ha definita “pazzesca”. Insomma sembra proprio che i due tronista siano in love e chissà che torneranno a Uomini e Donne per raccontare questo colpo di scena. Nel frattempo, le Anticipazioni ci rivelano che tra Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza la conoscenza si fa sempre più seria. Saranno loro la nuova coppia del programma di Maria De Filippi?

