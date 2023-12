Uomini e Donne, anticipazioni: Cristina Tenuta: "Inizio a sentire qualcosa per Alessandro Vicinanza"

Gossip TV

Oggi, giovedì 21 dicembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni e dal blog di Isaechia.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta si è baciata con Alessandro Vicinanza

Per quanto riguarda il trono over, Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta sono usciti insieme e ci sono stati baci a stampo e abbracci. "Sono stupita, da che non sentivo attrazione, ho iniziato a sentire un certo trasporto verso di lui" ha dichiarato Cristina che ha anche palesato un certo interesse per Mario, il corteggiatore di Ida Platano. Cristina ha detto che se lui lasciasse il trono classico vorrebbe conoscerlo perché rappresenta il suo prototipo di uomo.

Per ciò che concerne il trono di Ida Platano, l'ex dama del trono over è stata molto criticata da Ernesto che l'ha definita una donna zerbino dopo che Ida ha rincorso fuori dagli studi Mario. C'era stata infatti una segnalazione sul corteggiatore che pare avesse sentito una ragazza durante il trono della Platano. Lui aveva già spiegato cosa era accaduto e aveva l'intenzione di abbondonare il programma perché pentito e dispiaciuto del suo comportamento. Ida, quindi, è andata in camerino pregandolo di tornare. Sperti ha fatto notare a Ida che il corteggiatore, dicendo di voler uscire, ha manifestato il poco interesse nei suoi riguardi

. Per quanto riguarda il trono classico, Brando e Beatriz hanno fatto un’esterna in cui lui è sembrato un po’ scocciato e si è rifiutato persino di baciare la corteggiatrice. Grande litigio tra Tina Cipollari e Beatriz perché l’opinionista ha contestato alla corteggiatrice di lamentarsi continuamente. A quel punto, in lacrime, Beatriz ha raccontato di una passata e difficile esperienza, ma la De Filippi ha promesso alla ragazza che la sua storia non verrà divulgata e tagliata in fase di montaggio. Dopo il rientro in studio, viene mostrata l’esterna sulla neve tra Brando e Raffaella, che si baciano.

Cristian ha fatto un’esterna con Valentina, della quale ha ammesso di essere attratto soprattutto dal carattere. In particolare, Cristian ha detto di apprezzare il suo comportamento di fronte alle dimostrazioni di affetto con Virginia. Il tronista ha portato un regalo di Natale alla corteggiatrice, così come a Virginia, che però non era presente in studio. Dato che non vi erano motivi per i quali Virginia avrebbe dovuto arrabbiarsi con Cristian, quest’ultimo ha deciso di non andare a riprenderla.

