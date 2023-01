Uomini e Donne, Federico Nicotera contro Carola Carpanelli: "Sei superficiale". Ma anche con Alice Barisciani è lite

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, il trono di Federico Nicotera si è rivelato veramente acceso, dato che il tronista romano ha da ridire su entrambe le sue corteggiatrici. Ecco cosa è successo.

Nella punta di oggi di Uomini e Donne si riprende dal trono classico con Lavinia Mauro e i suoi due Alessio, con cui le cose non vanno per nulla bene. E dopo una breve parentesi sul trono over, anche il trono di Federico Nicotera sembra traballare molto...

Uomini e Donne, Federico Nicotera deluso da entrambe le sue corteggiatrici

Dopo la brusca litigata con Alessio Campoli, mostrata dalla produzione in un video, la tronista Lavinia Mauro ha deciso di fare una sorpresa al corteggiatore e lo raggiunge mentre è a lavoro per chiarire con lui, scambiandosi un dolce bacio. Ritornati in studio, la tronista però deve scontrarsi anche con Alessio Corvino sulle foto e i video di Capodanno e che ancora la fanno star male. Sebbene non sia serena, la tronista decide di andare avanti e alla fine della discussione balla con Alessio Campoli.

C'è un momento di tensione tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: la dama ha ballato con un altro cavaliere, Alessio, scatenando così la reazione infastidita del cavaliere di Taranto. Gianni Sperti è allibito dalla situazione: possibile che Riccardo abbia dichiarato di non provare nulla per lei, ma la dama non può ballare con un altro? Appare sempre più chiaro che per il cavaliere è possesso quello che sente per lei, ma non amore.

La palla passa al trono over con Biagio Di Maro e la sua nuova corteggiatrice, la dama Carla: il cavaliere napoletano racconta della romantica serata trascorsa a Napoli. Ovviamente, il racconto non poteva mancare il commento di Tina Cipollari, sempre molto critica con il cavaliere. Biagio però ha deciso di togliersi dei sassolini dalle scarpe e decide di riapire il discorso con Silvia, la dama con cui aveva avuto una breve relazione. Il cavaliere la accusa di recitare e di usare il programma per i suoi scopi. A difesa di Silvia arriva anche Gianni che si scaglia violentemente contro il cavaliere per i suoi modi villani e rozzi.

Arriva poi il turno del trono di Federico Nicotera ancora alle prese con la sua indecisione tra le due corteggiatrici. Nella scorsa puntata, il tronista romano ha portato Carola Carpanelli in una rapida esterna e sembrava che le cose procedessero bene. Tuttavia, in studio Federico ammette che quando è con lei abbandona la razionalità e questo non gli piace, perché la corteggiatrice ha comunque degli atteggiamenti che a lui non piacciono e di cui vuole tenere conto. La corteggiatrice a sua volta ammette che non riesce sempre a lasciarsi andare come dovrebbe con lui e anche Federico le rinfaccia che non può piangere ogni volta che lo vede in esterna con Alice, ma poi non fa nulla per corteggiarlo. Ma anche con l'altra corteggiatrice la situazione non è rosea, perché Federico si rifiuta di ballare con lei, scatenando la rabbia della corteggiatrice. Il tronista appare così deluso da entrambe le sue corteggiatrici che al momento del ballo rifiuta entrambe e preferisce ballare con Lavinia, dopotutto, stanno affrontando una situazione molto simile.

