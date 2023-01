Uomini e Donne, Alessio Corvino paparazzato in discoteca con una ragazza, Lavinia Mauro è una furia

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, dopo una parentesi dedicata al trono over con Alessandro e il suo parterre, si passa al trono classico: Lavinia Mauro ha ricevuto delle segnalazioni su uno dei suoi corteggiatori, Alessio Corvino, per un video in cui sta con una ragazza e la sua reazione è furiosa. Ecco cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne si parte dal trono over con il cavaliere romano Alessandro e il suo vasto parterre, che però sembra ridursi di puntata in puntata. Spazio anche al trono classico con Lavinia Mauro, piuttosto arrabbiata per un video che riguarda Alessio Corvino.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro scoppia in lacrime per Alessio Corvino

Il parterre di Alessandro, cavaliere campano arrivato da qualche settimana, ha sempre scatenato diversi commenti: nella scorsa puntata si era aggiunta Desdemona, che ha però deciso di lasciare la conoscenza con il cavaliere, perché si è resa conto che non era la persona che pensava che fosse. Quando il cavaliere ha chiesto il motivo di questa decisione, la dama ha citato il suo "chiodo fisso": il sesso. A sua volta, però, Alessandro le ha rinfacciato che la dama gli aveva dato dei segnali contrastanti e che avevano trascorso tutta la serata a parlare degli ex della dama.

Ma a difesa della dama interviene anche Tina Cipollari che accusa il cavaliere di essere un villano e di non avere alcun rispetto. Non è la prima volta che l'opinionista si scaglia contro di lui, proprio per questo suo modo di fare. Il cavaliere dichiara, inoltre, che fino a che non avrà avuto una certa intimità con ognuna delle dame, non saprà decidere: un'affermazione che lascia un po' basiti tutti in studio. La prima a prendere la parola è Cristina che subito chiarisce che se non avesse una certa esclusività non riuscirebbe a lasciarsi andare e preferisce, perciò, tirarsi indietro.

In difesa di Alessandro arriva la dama torinese Gemma Galgani che rinfaccia alle altre donne di sapere fin dall'inizio che c'erano già diverse dame interessate, ma il suo intervento provoca la reazione infuriata di Tina Cipollari che sbotta: "Ma sei un'automobile che devi essere prima testata?!". Ma la dama insiste nel difendere il cavaliere campano. Maria De Filippi cerca di indagare e salta fuori che questo suo modo di fare, di conoscere diverse donne insieme, è il suo modus operandi già all'esterno. La conduttrice ci tiene a specificare che, al di là di questo modo di fare, prima o poi dovrà comunque proseguire in esclusiva con qualcuno. Alla fine del discorso anche Silvia si alza e decide di andar via.

Si passa al trono classico con Lavinia Mauro, furiosa per un video che ritraeva Alessio Corvino con un'altra ragazza. Il video è della serata di Capodanno e il corteggiatore chiarisce che la ragazza in questione è una sua amica. La tronista è davvero una furia, tanto che non riesce a guardarlo in faccia. Lavinia non crede alla sua versione, ma soprattutto, è ancora più convinta che il corteggiatore non sia davvero interessata a lei, perché dopo che il video e le foto tratte dal video sono state rilasciate, Alessio non l'ha cercata in seguito per poter chiarire con lei e questo atteggiamento l'ha molto ferita. Il corteggiatore prova a discolparsi e a raccontare cos'è successo, ma la tronista non vuole sentire ragioni, perché il cavaliere non dimostra mai di tenerci davvero a lei e non si preoccupa di quello che lei può pensare quando vede queste cose. Lavinia non riesce a trattenere le lacrime, realmente dispiaciuta di questa situazione e non importa quanto il corteggiatore ci provi, lei non vuole ascoltarlo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne