Uomini e Donne, Federico Dainese nel mirino di un noto ex tronista: ''Mammone''

Federico Dainese, tronista di Uomini e Donne, viene fortemente criticato dall’ex tronista Giovanni Conversano. Ecco cosa ha detto.

Federico Dainese non sta convincendo particolarmente il pubblico di Uomini e Donne, che trova il nuovo tronista spocchioso e arrogante. Anche Giovanni Conversano, ex tronista del dating show di Canale 5, critica Federico e fa un paragone tra i tronisti dei suoi tempi e quelli di oggi.

Uomini e Donne, Federico Dainese tronista deludente? L’affondo

Nessuno o quasi si sarebbe aspettato che Maria De Filippi e la sua redazione, offesa in modo inaudito dal nuovo cavaliere Sandro, avrebbero dato proprio a Federico Dainese l’occasione di sedersi sul trono di Uomini e Donne. Il giovane sportivo, infatti, si è mostrato sin da subito molto pieno di sé, pronto a divertirsi e poco incline a uscire in esterna con corteggiatrici che gli offrissero più di qualche molte di svago e di sensualità. È il caso di Monica che, in sintesi, ha lasciato lo studio dopo che Federico ha fatto intendere di trovarla pesante poiché essere pensante con obiettivi prefissati da persona adulta.

Sono piovute non poche critiche su Dainese, che proprio non piace al pubblico del dating show di Canale 5, il quale spera di vederlo andare via al più presto da solo o in compagnia, poco importa. Nel frattempo, forse ignaro dell’effetto che fa sulle masse, Federico si è lasciato intervistare dal settimanale Nuovo e ha ammesso di volere una donna identica a sua madre, pronta ad accoglierlo a casa con il pranzo pronto e il letto rifatto. La confessione è finita subito nel mirino di Giovanni Conversano, ex tronista che ha sparato a zero su Dainese:

“Siamo stufi degli uomini mammon, chi si sente tale deve stare solo e non dare inizio a una relazione con una ragazza! Prima la vita di noi tronisti era avvolta da mistero, oggi i social hanno invece inquinato il programma”.

Giovanni ha confessato di trovare molte differenze tra i tronisti della sua epoca e quelli moderni, sicuramente anche a causa dell’esposizione massiccia sui social prima, dopo e durante il loro percorso nel programma. Vero è che molti volti che si susseguono nello studio di Uomini e Donne sembrano essere sempre più interessati a diventare famosi sul web o in Tv, piuttosto che trovare realmente l’amore, anche se non è detto che sia questo il caso di Federico.

