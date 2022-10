Uomini e Donne, Federico Dainese fa una figuraccia: Gianni Sperti e Maria De Filippi lo distruggono

Gossip TV

Federico Dainese discute con Monica nello studio di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Maria De Filippi lo distruggono. Ecco cosa è successo.

Federico Dainese è uscito in esterna con Noemi, criticando apertamente Monica che ha trovato sin troppo pretenziosa dato il loro unico incontro fuori lo studio di Uomini e Donne. Le parole del tronista, tuttavia, non convincono Maria De Filippi e Gianni Sperti che lo mettono all’angolo.

Uomini e Donne, Federico Dainese all’angolo: costretto a dire la verità

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne su Canale 5, mentre Roberta Di Padua gela Armando Incarnato insultandolo, Federico Dainese è uscito in esterna con Noemi, una corteggiatrice bellissima e sensuale che ha pensato di deliziarlo con alcuni movimenti dei balli che studia da anni. Il tronista è apparso molto soddisfatto per l’esterna, durante la quale i due si sono toccati e hanno giocato, e Noemi ha sedotto Federico, che evidentemente è molto attratto dalla partenopea. In studio, Monica ha chiesto la parola per parlare con il tronista e spiegare la loro incomprensione, ma lui si è mostrato quasi infastidito dalla cosa, portando Maria De Filippi a scendere in campo per prendere le difese della corteggiatrice.

“Facevi prima a dire che ti piace di più Noemi, invece di dirle che non uscivi con lei per una frase che ha detto… Io non ce la faccio a fare finta di niente. Non è una frase che non ti fa piacere una ragazza, se ti piace tanto te la fai passare. Se questa frase te l’avesse detta Noemi, con lei ci saresti uscito dai! Non la sopporti perché la trovi petulante”.

Maria ha fatto notare che Federico sembra non apprezzare le ragazze con troppo carattere, assicurando che questo fa parte della selezione che il tronista vuole fare, ma facendo intender che basandosi sull’attrazione e basta non si troverà facilmente una compagna per la vita. Anche Gianni Sperti ha voluto calcare la mano, sbottando:

“Non è petulante, lei ha un carattere e si fa valere ed è diverso. Lei fa valere le sue ragioni. Tutti quanti abbiamo visto come ti sei comportato quando è arrivata Noemi, ci sta che lei ti dica che ci esci semplicemente perché ti piace esteticamente. Tu preferisci che non abbia un carattere come Monica, a te piace una ragazza che ha meno carattere. Discutere non è una perdita di tempo, ti conosci”.

Gianni poi ha insinuato che Noemi abbia fatto un’esterna improntata sul suo aspetto fisico, proprio avendo capito che Federico fa più caso a quello che ad altro, per poi paragonare l’uscita ad un incontro fortuito in discoteca dove ci si invaghisce per l’attrazione e non per altro. Insomma, commenti ben poco lusinghieri per Dainese, che ora appare agli occhi di tutti come un ragazzo estremamente superficiale.

