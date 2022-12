Uomini e Donne, Federico Breschini confessa: "Federico Dainese non è stato capito"

Gossip TV

L'ex corteggiatore commenta i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne.

Federico Breschini è tornato a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. L'ex corteggiatore si è lasciato andare a una confessione inaspettata su Federica Aversano e detto la sua sulle coppie rimaste nel parterre del dating show di Maria De Filippi.

La confessione di Federico Breschini dopo Uomini e Donne

Federico Breschini ha rilasciato un’intervista a MondoTv24 in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza a Uomini e Donne insieme a Federica Aversano. Per chi non lo sapesse, la ragazza decise di abbandonare il trono e lasciare il programma da sola. Un comportamento che è stato così commentata dall'ex corteggiatore:

Io non m’aspettavo una cosa del genere, onesto. Avrei voluto cercarla al di fuori, volevo far passare le acque, anche perché il web ha detto di tutto, però forse non so se sarebbe la cosa giusta. Sono onesto, ancora ci sto pensando se cercarla oppure no perché ho paura che se dovessi cercarla la gente potrebbe pensare che sarebbe solo per fare scoop. Se mi dicesse di no lo accetterei. Ho chiesto ad alcune persone di sapere, non dove abita perché non sono uno stalker, ma se frequenta un bar, una cosa…dovrei potrei incrociarla per parlare o farle arrivare un mio messaggio. Non solo per provarci, anche solo per avere un chiarimento al di fuori. Io vorrei un confronto, non demordo. Lei è una persona matura, quindi penso che ce lo prenderemo questo caffè…

Leggi anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il sesso del bebè in arrivo

Federico ha poi continuato dicendo la sua sulle coppie rimaste nel parterre di Uomini e Donne:

Federico Dainese non è stato capito, è stato frainteso perché si è posto male dall’inizio. Poi gli è capitata Noemi. Monica, una gran donna, non è stata capita da lui. Secondo me con lei poteva fare un bel percorso. L’altro Federico mi piace come ragiona, ha un carattere forte. Delle due a mio parere all’inizio gli piaceva Alice, però ti dico che spero scelga Carola, li vedo proprio bene insieme, è tipo come Federica, a strati. Di Lavinia, per me sceglie l’altro Alessio perché se le piace tanto Campoli sarebbe scattato il bacio.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.