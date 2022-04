Uomini e Donne, Federica Aversano sputa veleno su Matteo Ranieri!

Gossip TV

Federica Aversano, dopo la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne, non sembra aver perdonato il tronista.

Dopo la discussa scelta di Matteo Ranieri, Federica Aversano non ha nascosto il rancore per il tronista ligure, dividendo con le sue parole il pubblico di Uomini e Donne. Interrogata dai fan, Federica è tornata a parlare di Matteo e ha spezzato una lancia a favore di Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne, Federica torna a pungere Matteo

Matteo Ranieri ha regalato un clamoroso colpo di scena al pubblico di Uomini e Donne. Dopo aver affrontato un lungo e tortuoso percorso con Federica Aversano, chiedendo anche alla corteggiatrice partenopea di tornare in studio nonostante le loro incomprensioni, il tronista ha scelto Valeria Cardone. La nuova arrivata ha stregato Matteo e per Federica non c’è stato più nulla da fare, se non comunicare la sua grandissima delusione per la scelta del tronista. Mentre piovono critiche su Veronica Rimondi, che ha preso il posto del ligure, Aversano ha deciso di rispondere a qualche domanda dei fan su Instagram. Dopo aver spiegato il rapporto con il padre del figlio e come gestisce il suo essere madre e donna, l’ex corteggiatrice è tornata a parlare (malissimo) di Matteo.

“Se penso ancora a lui? Questa è una domanda non ricorrente, di più. Mi hanno insegnato che quando non puoi parlare bene di una persona è meglio non parlarne. Non c’è stima, mettiamola così”.

Uomini e Donne, Federica difende Alessandro Vicinanza

Prima di abbandonare Uomini e Donne, Federica è stata trattenuta da Alessandro Vicinanza che ha chiesto alla corteggiatrice di rimanere in studio per permettergli di conoscersi meglio. Aversano ha rifiutato la proposta, ancora troppo colpita dalla scelta di Matteo. Parlando dell’ultima puntata, durante la quale Alessandro è finito nel mirino di Maria De Filippi, l’ex corteggiatrice ha ammesso:

“Ho visto la puntata, penso che Alessandro, a parer mio, abbia sbagliato a non avere tatto. Qualsiasi persona non merita di sentirsi in imbarazzo. Ha peccato di leggerezza, tutto qui”.

Nel frattempo si mormora che Maria sia pronta a dare una nuova occasione a Federica che, nel bene e nel male, ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Canale5, promuovendola tronista a settembre. Al momento si tratta di una semplice indiscrezione, ma non sarebbe la prima volta che una non-scelta diventa tronista con il benestare di Queen Mary.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.