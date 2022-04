Uomini e Donne: Maria De Filippi come non l'avete mai vista, Alessandro Vicinanza umiliato

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi umilia Alessandro Vicinanza.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro Rausa fa storcere il naso agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dopo aver scoperto che Alessandro Vicinanza ha messo a paragone il suo stile di vita con quello della dama Desirée durante il loro primo appuntamento, Maria De Filippi esplode e si scaglia contro il cavaliere partenopeo.

Uomini e Donne: Maria De Filippi perde la calma!

Dopo aver commentato l’acconciatura decisamente particolare scelta da Ida Platano per questa puntata, Alessandro Rausa prende posto al centro dello studio di Uomini e Donne per parlare con Maria. Il cavaliere pugliese non è molto convinto di questa frequentazione, ma vuole dare un’occasione alla dama, chiedendole tuttavia di non chiamarlo troppe volte durante la giornata. Tina Cipollari non crede alle parole di Alessandro che, rifiutando di conoscere anche un’altra dama a causa della differenza d’età, si attira anche le critiche di Gianni Sperti.

Tocca poi ad Alessandro Vicinanza, che racconta di aver passato una bella serata con Desirée, la quale invece vuole chiudere perché sostiene che il cavaliere partenopeo l’ha fatta sentire a disagio. La dama, infatti, racconta che Alessandro ha sottolineato più volte il loro differente stile di vita e Maria De Filippi conferma l’impressione della donna, dal momento che lo stesso Vicinanza ha fatto notare la loro distanza nella quotidianità portando l’esempio delle vacanze di Pasqua.

Quando il cavaliere prova a giustificarsi, De Filippi perde la calma e smaschera Alessandro, facendogli notare che i suoi paragoni economici finiscono per ferire una donna che vive di un lavoro umile per mantenere la figlia e sé stessa. Vicinanza chiede alla presentatrice di spiegarle dove ha sbagliato, perché è certo di non aver offeso in alcun modo Desirée, che invece avrebbe preferito che lui chiudesse per mancanza di interesse. De Filippi rimprovera ad Alessandro di non aver avuto la sensibilità di capire che i suoi paragoni hanno messo in difficoltà la dama, che si è sentita a disagio peché è stato toccato un tasto dolente.

