Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non riescono a stare lontano: colpo di scena in puntata!

Nello studio di Uomini e Donne scoppia nuovamente la passione tra Ida e Riccardo, che non riescono a smettere di guardarsi.

Da quando Riccardo Guarnieri ha fatto il suo ritorno nello studio di Uomini e Donne, Ida Platano sembra aver ritrovato il sorriso, lasciando i telespettatori in preda ai dubbi. La dama bresciana e il cavaliere pugliese sono ancora innamorati? Dopo l’ultima puntata del dating show di Canale5 i dubbi aumentano, soprattutto quando Guarnieri non riesce a nascondere il grande sorriso che appare sul suo viso quando parla della sua ex fidanzata.

Uomini e Donne, Riccardo e Ida: una storia mai finita?

Ida Platano ha vissuto mesi intensi nello studio di Uomini e Donne, invaghendosi di Marcello Messina, per poi chiedere a Diego Tavani di lasciare insieme lo studio, finendo con il rimanere ferita e in lacrime al centro del palco dopo la confessione amara di Alessandro Vicinanza, il quale ha detto chiaro e tondo di non essere innamorato di lei. Nel corso degli sfoghi avuti in puntata, Ida non ha nascosto di ripensare ancora alla sua storia d’amore più importante e travolgente, quella con Riccardo Guarnieri, mettendo in allarme i fan del programma, che credono che la dama bresciana sia ancora follemente innamorata del suo ex fidanzato.

Poche settimane dopo questa confessione, Riccardo è tornato nel parterre maschile del Trono Over, pronto a rimettersi in gioco in amore, e ha accettato di uscire con Gloria, con la quale è scattato subito un bacio dettato dalla forte attrazione fisica. Eppure a nessuno è sfuggito il modo in cui Riccardo guarda Ida, e quello in cui lei cerca ogni momento possibile per avvicinarsi al pugliese, con un grande sorriso sulle labbra. Nel corso dell’ultima puntata, mentre Vicinanza ha distrutto Gianni Sperti, Riccardo e Ida hanno trascorso del tempo vicino alla macchinetta del caffè, scambiandosi sguardi languidi e sorrisi, che sono stati notati dall’opinionista.

Platano ha ribadito di non poter cancellare il rapporto che, anche dopo la rottura, continua ad esserci con una persona così importante per lei, mentre Riccardo ha ammesso di voler continuare a parlare con la sua ex come ai vecchi tempi. Insomma, qui gatta ci cova e sembra plausibile aspettarsi che non passerà troppo tempo prima che i due annuncino il ritorno di fiamma, tanto che Guarnieri ha già chiuso con Gloria e ha chiesto a Ida di ballare insieme al centro dello studio.

Riccardo è il più ridicolo di tutti che adesso deve fare quello che protegge Ida e le vuole bene come un amico, quando quella donna l’ha fatto più volte passare l’ultimo dei coglioni sulla terra insinuando anche cose gravi #uominiedonne — ALESSANDRO NUNZIO BELLI (@aidalaverdadera) April 11, 2022

