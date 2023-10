Uomini e Donne, ex tronista: "Appena esce il probabile cast del Gf spunta il mio nome, la verità è che.."

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Claudio Sona, parla della sua esclusione dai reality show.

Claudio Sona è stato tra i protagonisti più amati e discussi di Uomini e Donne. Ospite a SDL Tv, l’ex tronista ha ricordato la sua esperienza nel popolare dating show di Maria De Filippi e avanzato un’ipotesi sulla sua esclusione dai vari reality show: dal Grande Fratello a L'Isola dei Famosi.

Claudio Sona fuori dal Gf e L'Isola: la verità dell'ex tronista

Claudio Sonia è stato il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne. Dopo quella esperienza, però, non è più apparso in tv, sebbene abbia tentato di rientrarvi facendo i casting per il Grande Fratello e L'Isola dei Famosi. Il motivo della sua esclusione? A cercare di far luce sulla situazione è stato proprio il diretto interessato che, ospite a SDL Tv, ha spiegato:

Tutti gli anni, appena esce il probabile cast del Grande Fratello, il mio nome ne fa parte. Appena a dicembre comincia il toto nomi per L’Isola dei Famosi, il mio nome ne fa parte. Questo accade da sette anni. Dico la verità, casting per il Grande Fratello ne ho fatto uno ed uno per l’Isola, non è che tutti gli anni vado a fare i casting, forse mi hanno proposto. Di casting veri ne ho fatti due e non so come mai esca sempre questa notizia...

Leggi anche Giorgio Manetti a ruota libera su Gemma Galgani e Tina Cipollari

Quando si deve costruire un reality si pensa alle dinamiche e forse costruirle su una persona gay già fidanzata e boh, con una vita normale senza niente di eclatante alle spalle, è difficile inserirlo in un contesto così. Questa è la giustificazione che mi sono dato ma non so in realtà cosa ci sia dietro. Ad oggi accetterei di fare un reality ma non ne sono sicuro al cento per cento. L’Isola mi piacerebbe farla più del Grande Fratello, che mi metterebbe un po’ di timore. Stare fermo 24 ore…non lo so. L’unica cosa che mi spaventa dell’Isola è il cibo.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.