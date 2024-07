Uomini e Donne, ex discussa dama del parterre over sbotta sui social: "Le persone non si usano"

Gossip TV

L'ex discussa dama del parterre over di Uomini e Donne, Valentina Autiero, sbotta e pubblica un amaro sfogo sui social. Ecco cosa è successo!

Valentina Autiero è stata una delle protagoniste indiscusse del parterre over di Uomini e Donne. Proprio l'ex dama del popolare dating show di Maria De Filippi, nelle ultime ore, ha letteralmente sbottato sui social contro tutte quelle persone che usano gli altri e di cui si è circondata nell’ultimo periodo.

L'amaro sfogo di Valentina Autiero

La nuova stagione di Uomini e Donne tornerà in onda il prossimo settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, un'ex discussa dama del parterre over si è lasciata andare a un duro sfogo sui social che non è passato inosservato ai numerosi fan del dating show condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Valentina Autiero che, senza mezzi termini, si è scagliata contro tutte quelle persone che usano gli altri:

Giorno libero e ovviamente piove, quindi tanto tempo per pensare e riflettere tanto da arrivare a questa conclusione se ultimamente e non solo ultimamente mi sono circondata di un certo tipo di persone poco coerenti poco sincere opportuniste e non aggiungo altro che è meglio, forse è colpa mia mi prendo le mie colpe c’è qualcosa che ho sbagliato evidentemente nella vita, perché altrimenti non si spiega della tanta pochezza che mi ha circondata fino a poco tempo fa.

Leggi anche Maura Vitali rompe il silenzio su Ida Platano e Mario Cusitore

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, che aveva deciso di partecipare al programma per corteggiare Riccardo Guarnieri per poi lasciare lo studio insieme a Germano Avolio, ha infine concluso affermando:

Tutto molto triste deludente, falso ed io mi sto domandando il perché fingere non è più facile mostrarsi per quello che si è. Spero comunque che il tutto mi sia di insegnamento e soprattutto che non mi capitino più certe persone. Le persone non si usano.

Mario Cusitore sul trono?

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa da poco, ma i fan sentono già la mancanza dell’appuntamento fisso con il programma su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, i nuovi protagonisti potrebbero essere sia Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, che Marco Antonio Alessio, reduce dalla recente rottura con Emanuela Malavisi. Anche l'ex cavaliere è amatissimo dal pubblico e sarebbero in tante le donne pronte a candidarsi per corteggiarlo. Maria De Filippi deciderà di metterli sul trono?

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.