Uomini e Donne, ex dama del trono over su Cristina Tenuta: "La classica pettegolina di basso livello"

Elena Di Brino, ex dama del trono over, ha parlato della sua frequentazione con Maurizio Laudicino e di Cristina Tenuta, tra le protagoniste del parterre senior di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Elena Di Brino: "Nel programma ci sono delle regole. Cristina? Non si può aiutare chi non vuole essere aiutato”

Ai microfoni di Tg24, Elena ha raccontato in primis come stanno proseguendo le cose con l'ex cavaliere (ed ex frequentazione di Gemma Galgani, Maurizio, con il quale è uscita dallo studio trascinando con sé non poche polemiche.

"Purtroppo la distanza non lo consente, diciamo che i weekend riusciamo a organizzarci. Questo weekend ci vedremo a Roma, lo scorso abbiamo saltato perché lui ha anche i figli, quindi ha impegni famigliari. Le mie sono grandi ma i suoi no ed è a anche giusto che un padre stia con i figli. Lo trovo giusto e mi piace che lui lo faccia. L’altro ancora sono andata io a La Spezia, Livorno, insomma abbiamo fatto belle cose, è stata una festa proprio, ho visto anche tutto l’affetto da cui è circondato. Maurizio è una brava persona, ora al di là di quelle che sono… L’evoluzione che sarà o che non sarà insomma è comunque una bella persona"

"Non posso pensare a una convivenza in questo momento - ha proseguito l'ex dama - Cioè io vengo fuori da 4 anni di solitudine, in cui, tra l’altro, ho imparato anche a capire come si sta da soli e si sta bene. All’inizio pensi di stare malissimo, poi pian piano t’innamori no? Della tua autonomia. Ho vissuto l’inferno prima di questi 4 anni, quindi prima che io prenda decisioni… E anche questo non è stato capito, cioè noi ci volevamo prendere il nostro tempo pian piano abbassando le reciproche difese, che derivavano dalle esperienze pregresse, questo non è stato capito, quindi adesso è più difficile, perché un conto era incontrarsi a Roma, avevi quest’appuntamento anche televisivo… Anche perché mi sembra che il programma esista anche per quello… Insomma, le dinamiche sono abbastanza… Se non ti allinei questo capita."

Parlando poi di Cristina Tenuta, Elena ha dichiarato:

"Lì c’è una regola, le donne non possono parlare tra loro e a me questa mancanza di confronto e condivisione devo dire mi è pesata tanto, io dissi ‘Va beh ragazze ma parliamo lo stesso, tanto l’importante è che non parliamo del programma, parliamo tra noi’. Lei mi disse ‘Guarda se ci sono delle regole, vanno rispettate, ci sarà un motivo. Io scherzando le dissi anche ‘Si le regole sono fatte anche per essere infrante’. Questa cosa, la classica pettegolina di basso livello, la disse lì ‘Ti ricordi che tu non volevi rispettare le regole, ti ricordi?’, ho detto ‘Certo tutt’ora non le voglio rispettare perché per me questa è una regola sbagliata’, perché la condivisione e il confronto fa squadra e rende le persone più forti per poter reagire quindi è tutto strumentale a evitare questo. Poi mi disse ‘Allora vuoi venire qui non vuoi più lavorare in banca’, le dissi anche ‘Tu non duri una settimana nel lavoro che faccio io, stai zitta va’. Alla fine non merita il tempo di una chiacchierata questo tipo di persone e non perché io odi, ma perché appunto le persone che stanno lì, chi resta a quei livelli di evoluzione ce n’ha di strada da fare ma la strada è la sua, la farà per suo conto, non si può aiutare chi non vuole essere aiutato”.

L'ex dama ha infine dichiarato se rifarebbe mai l'esperienza che ha fatto a Uomini e Donne:

No, riprovare da capo no, però non mi pento di averla fatta perché mi è piaciuto misurarmi. Io ho sempre fatto percorsi psicologici, per cercare di superare determinate cose ma mi è sempre mancata l’azione, allora mi sono vista all’azione rispetto a momenti di stress… Mi sono misurata, io ho fatto davvero un esperimento sociale. Ho visto come reagisco di fronte a determinate cose, ho visto anche che, nonostante attaccata da tutti, io sono comunque rimasta ferma su alcune decisioni e questo mi ha fatto piacere, io mi sono riscoperta più forte di quello che pensavo”.

