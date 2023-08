Uomini e Donne, ex dama del trono over contro Tina Cipollari: "Cattiva e invidiosa, sarei contenta se..."

Gossip TV

La storica opinionista di Uomini e Donne finisce nel mirino di Pinuccia Della Giovanna.

Tina Cipollari è finita nel mirino di un'ex storica dama del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Pinuccia Della Giovanna che, in un’intervista rilasciata a Tag24, ha duramente attaccato la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi.

Pinuccia Della Giovanna contro Tina Cipollari

Reduce dal suo debutto musicale, Pinuccia Della Giovanna ha rilasciato una nuova intervista a Tag24 in cui ha attaccato Tina Cipollari. Secondo l’ex dama del parterre over di Uomini e Donne, in virtù delle nuove scelte editoriali Mediaset, la storica opinionista del dating show di Canale 5 dovrebbe essere mandata via dalla trasmissione:

Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via Tina, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età. [...] Io non sono stata cacciata da nessuno! La verità è che mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce. È intervenuta Maria e allora i miei figli mi hanno detto: “Mamma, tu ti fermi perché qui ti fanno morire”.

Pinuccia ha colto l'occasione anche per parlare del cavaliere Alessandro Rausa:

Con Alessandro ci sentiamo tutte le settimane. È lui che mi chiama sempre per chiedermi come sto. Ci siamo sempre voluti bene e siamo molto affezionati l’uno all’altra. A Roma abbiamo fatto molte cose belle, ci vogliamo bene anche se lui ha 92 anni e io 81. L’amore non ha età!

