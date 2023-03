Uomini e Donne, ex dama contro Roberta Di Padua dopo lo scontro con Nicole Santinelli: "Quanto rosica Robertina!"

Gossip TV

Una nota ex dama del trono over di Uomini e Donne contro Roberta Di Padua.

Nel corso dell'appuntamento di ieri di Uomini e Donne, Roberta di Padua ha chiesto di ballare al corteggiatore di Nicole Santinelli, Andrea Foriglio.

Uomini e Donne, Veronica Ursida: "Quanto rosica Robertina"

Nonostante il rifiuto, la dama di Cassino ha detto di essere convinta che Andrea avrebbe voluto ballare con lei ma che non l'abbia fatto per paura di scontrarsi con Nicole. Roberta ha poi fatto presente alla Santinelli di non permettersi di dirle certe cose, l'ha accusata di essere vuota e di non trasmettere emozioni. "Divento stupida quanto mi relaziono con te, di te non abbiamo capito ancora nulla, in esterna parli solo di me, non ti permettere di dire che una donna non piò lasciare un numero di telefono o di interessarsi un ragazzo", ha dichiarato la dama.

"Quindi Andrea ha un interesse verso di te? , ha domandato Nicole ad Andrea che ha ribadito di non farsi condizionare da nessuno. "Andrea cerca di capirlo in fretta" ha replicato Nicole. " A me non mi prendi in giro" ha ribadito stizzita Roberta. Gianni ha poi notato che la Di Padua era particolarmente nervosa mentre la tronista romana era imperturbabile e le teneva testa. A tal proposito è intervenuta una nota ex dama dell'over che non nutre una grande simpatia per Roberta.

Commentando le vicende dell'programma, Veronica Ursida ha postato una storia su Instagram, dichiarando:

"Quanto rosica Robertina! Ha trovato un’altra bionda con occhi azzurri nella sua strada che le dà filo da torcere."

