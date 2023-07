Uomini e Donne, ex corteggiatrice sulle coppie dell'ultima edizione: "Ecco perché sono scoppiate"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice Alice Barisciani smaschera le coppie nate nello studio di Uomini e Donne.

Alice Barisciani è stata una delle protagoniste più apprezzate di Uomini e Donne. In un'intervista rilasciata a Libero, l'ex corteggiatrice di Federico Nicotera ha colto l'occasione per dire la sua sulle coppie dell'ultima stagione del dating show di Maria De Filippi e rivelare cosa significherebbe per lei salire sul trono.

La frecciata di Alice Barisciani

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è giunta definitivamente al capolinea. A commentare la rottura è stata l'ex corteggiatrice Alice Barisciani che, intervistata da Libero, ha lanciato una velenosa frecciatina alle coppie dell'ultima stagione del dating show di Canale 5:

Lo sapete sono una persona molto schietta e sincera... a volte questo mio lato viene travisato in “cattiveria”, ma semplicemente mi definisco senza filtri e preferisco dire ciò che penso... e penso che le coppie siano scoppiate semplicemente perché non erano scelte di cuore, ma scelte di business. Però ognuno fa ciò che vuole, io sono felice così! Federico e Carola? Me lo aspettavo... però mi dispiace, non auguro a nessuno il male.

Leggi anche Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori: è nata Ginevra!

La Barisciani ha continuato parlando di un suo ritorno a Uomini e Donne come tronista e di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip:

Come ho già detto, accetterei tutto ciò che mi viene proposto… e onestamente pensandoci sarebbe un buon riscatto per me, si potrebbe definire anche “rivincita” personale, penso di meritarlo un amore VERO. Entrare nella Casa del Gf Vip? Ripeto, perché no? Tutto fa bagaglio… ma so che c’è chi ci sta provando ad entrare in modo sfegatato, quindi cedo tranquillamente la poltrona.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.