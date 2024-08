Uomini e Donne, ex corteggiatrice sbotta sui social: "Date hype a personaggi trash che truffano, svegliatevi!"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, si lascia andare a un duro sfogo sui social contro tutti quelli che continuano a seguire "personaggi trash morti di fama".

Chiara Rabbi ha letteralmente sbottato sui social! Il motivo? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un lungo sfogo in cui ha puntato il dito contro tutte quelle persone che continuano a seguire e sostenere personaggi trash per poi rimanere scioccati delle loro azioni.

Lo sfogo di Chiara Rabbi

Chiara Rabbi si è lasciata andare a un duro sfogo sui social in cui ha puntato il dito contro gli utenti che continuano a seguire "quattro morti di fama, che si fanno la guerra social e gli donate pure soldi". Quest’estate, infatti, il web è stato invaso da pettegolezzi vari, dall'improvvisa rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata alla discussa raccolta fondi di Eleonora Rocchini, fino al riavvicinamento tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. A tal proposito, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha dichiarato:

Unpopular opinion. Mi fanno più pena le persone scioccate e che si dicono “stanche” di questi personaggi trash che puntualmente sui social truffano. E che trasmettono messaggi negativi, che i personaggi stessi. Siete voi i primi a dare hype a podcast inutili e stupidi con ospiti altrettanto spazzatura…Siete voi a campare sti quattro morti de fama, siete voi che spingete ste quattro def*cienti che hanno la terza media e la 4 di reggiseno completamente fake. Siete sempre voi a seguire con la bava alla bocca due scemi che si fanno la guerra social e gli donate pure soldi. Vi scandalizzate per quattro scenette scritte e progettate tra personaggi che pur di partecipare a qualche programma mentirebbero anche sul gruppo sanguigno in piena emorragia interna.

L'ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne ha poi continuato il suo sfogo invitando tutti i suoi fan a seguire persone per bene, che sanno dire di no ai compromessi sporchi in questo mondo finto dei social:

Iniziate a dar spazio e peso alle belle persone, quelle pulite, che sanno dire di no ai compromessi sporchi in questo mondo finto. Ai contenuti genuini, ma anche a quelli leggeri e simpatici, agli argomenti importanti e a quelle figure semplici ma concrete. Non a quelle che si accoppiano all’infinito tra amici e parenti. O a quelle che si muovono in massa pensando che il numero di follower più alto porti a ingaggi più grandi. O che improvvisamente, per la paura di dover tornare a lavorare perché pensavano di essere arrivati chissà dove, si improvvisano artisti o porn*star del web. Svegliatevi oppure non lamentatevi perché avete rotto le palle.

L'ex tronista Davide Donadei nel cast di The Social Home

Chiara Rabbi è stata la corteggiatrice e scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne. Proprio l'ex tronista sarà uno dei concorrenti ufficiali della prima edizione di The Social Home, il format web condotto da Alex Belli. Per chi non lo sapesse, si tratta di una sorta di "Casa del Grande Fratello", ma sui social dove entreranno Vip e Nip. La partecipazione del pugliese è stata ufficializzata sulla pagina ufficiale del nuovo reality web: "Mi conoscete sicuramente per il mio trascorso televisivo. Non vedo l'ora di mettermi in gioco, ci divertiremo tantissimo. Sono uno sportivo e amo le sfide quindi occhio..".

