Uomini e Donne, il Fratello chirurgo di Diletta Leotta fa coppia con l'ex compagna di un noto Corteggiatore!

Il fratello maggior di Diletta Leotta ha una nuova compagna? Sembra che il chirurgo si sia innamorato dell'ex compagna di un noto corteggiatore di Uomini e Donne.

Nelle ultime ore è circolata una notizia che riguarda il fratello maggiore di Diletta Leotta, Carmelo Mirko Manola. Sembra che il chirurgo abbia messo fine al suo matrimonio dopo due anni, facendo coppia fissa con l’ex compagna di un noto corteggiatore di Uomini e Donne. Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta, il fratello chirurgo ha una nuova fiamma?

Poche settimane fa si sono celebrate le nozze di Loris Karius e Diletta Leotta, della quale ha parlato Paola Perego, ed è stata una cerimonia davvero bellissima e romantica. La giornalista sportiva, riconfermata come volto di DAZN e al timone de La Talpa su Mediaset, ha voluto attorno a sé tutte le persone alle quali è più legata, compreso il fratello Carmelo Mirko Manola. Pur non condividendo lo stesso padre, i due fratelli si amano moltissimo e non è insolito pizzicarli insieme.

Mirko è un noto chirurgo plastico, che si è trasferito a Milano per concludere i suoi studi e aprire un proprio centro medico. Nel 2022, il fratello della Leotta è convolato a nozze con Irene Simeone ma sembra che il matrimonio sia già fallito. Le ultime indiscrezioni circolate sul web, infatti, riportano che il chirurgo avrebbe una nuova fiamma nota al pubblico di Uomini e Donne.

Il fratello della Leotta con l’ex compagna di Sammy Hassan

Sebbene Diletta Leotta abbia cercato sempre di tenere la sua vita privata più riservata possibile, la notorietà della bella siciliana ha travolto anche il fratello chirurgo Carmelo Mirko Manola. Classe 1979, il catanese vive a Milano dove esercita la professione di chirurgo plastico e ora è finito al centro dei pettegolezzi per la presunta nuova fiamma. Alcune segnalazioni arrivate alle orecchie di Deianira Marzano, infatti, lo vorrebbero vicino a Elena Cat.

“Nuova compagna per il fratello di Diletta Leotta. Lei è Elena Cat, pare che lei sia una sua collaboratrice […] La moglie non è andata al matrimonio di Diletta Leotta, ma è andata al suo addio al nubilato organizzato un mese prima. Ed Elena era invece al fianco del fratello al matrimonio”.

Elena non è un volto sconosciuto, anche se indirettamente. La donna, infatti, è l’ex compagna di Sammy Hassan, corteggiatore di Uomini e Donne ai tempi del chiacchierato trono di Giovanna Abate e noto deejay. I due hanno vissuto una travolgente storia d’amore da cui è nato un bambino, per poi dividere le proprie strade.

