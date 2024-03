Uomini e Donne, ex corteggiatore svela: "Il trono di Brando è stata una sitcom, Beatriz? È venuta fuori la parte aggressiva"

Gossip TV

L'ex corteggiatore Daniele Capuana commenta le ultime dinamiche di Uomini e Donne.

Daniele Capuana è stato un ex corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne. In un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, il personal trainer ha fatto un bilancio del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi e commentato la scelta del tronista Brando Ephrikian, che è ricaduta su Raffaella Scuotto.

Daniele Capuana si sbilancia sul trono di Brando

L'ex corteggiatore Daniele Capuana ha rilasciato una nuova intervista a Lorenzo Pugnaloni in cui ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne e non solo. Il personal trainer, infatti, non ha perso occasione di dire la sua sul trono di Brando Ephrikian esprimendo la sua preferenza per la giovane corteggiatrice Beatriz D’Orsi:

Il trono di Brando è stato una sitcom, vedere come si comportavano…A una certa ho pensato che non scendesse, che decidesse di non scegliere. Fino all’ultimo ho pensato che avrebbe scelto Beatriz perché quando ho visto il video del loro percorso, sia di Beatriz che di Raffaella, quello di Beatriz mi aveva emozionato di più. Sinceramente se devo vederlo con una delle due con Beatriz avrei visto un conflitto continuo anche se sarebbe stato entusiasmante...

Con Raffaella è una cosa più tranquilla, c’è più dialogo. Credo che Beatriz sia molto matura, ha avuto un passato che hanno sì che si proteggesse perciò credo che sia molto sensibile e in studio al pubblico è venuta fuori la parte già aggressiva. Per conoscerla bisogna farlo fuori e sono convinto che stupirebbe tantissime persone che l’hanno giudicata.

A proposito di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne, Daniele ha confessato:

Nel parterre over sono tutte belle donne, l’occhio cade com’è normale che sia. Se mi chiedessero di tornare nel Trono Over potrei pensare di dire di sì, poi vediamo, non lo escludo.

