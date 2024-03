Uomini e Donne, anticipazioni: nuovi liti al trono over, Tina contro Gemma Galgani

Gossip TV

Oggi, martedì 19 marzo 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti del dating show di Canale 5.

Oggi, martedì 19 marzo 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti del dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Anticipazioni trono over: Gemma Galgani è uscita con il signore nuovo arrivato ieri ma alla fine decide di eliminarlo. Tina Cipollari l’ha attaccata duramente perché era già chiaro che la dama torinese non volesse tenerlo ma non è stata sincera subito. C’è stata la sfilata per il parterre femminile e ha vinto Ida (Trono over).

Anticipazioni trono classico: Ida Platano ha portato in esterna sia Mario Cusitore che Pierpaolo Siano. Sono state due esterne abbastanza tranquille. Anche in studio hanno si sono confrontati senza litigare. Daniele Paudice ha portato in esterna una nuova corteggiatrice e Gaia in studio era molto arrabbiata in quanto durante la registrazione di ieri il tronista campano aveva deciso di richiamare Beatriz D’Orsi per corteggiarla. (L’ex corteggiatrice di Brando Ephrikian si è però rifiutata).

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.