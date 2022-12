Uomini e Donne, ex corteggiatore si presenta alle selezioni per Masterche Italia 2022

Gossip TV

Da un dating show a...uno show di cucina: un ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di presentarsi per le selezioni di Masterchef Italia 2022. Vediamo insieme di chi si tratta e, soprattutto, se è riuscito a entrare nel programma di Sky.

Uno degli ex corteggiatori del programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi si è presentato alle selezioni per Masterchef Italia 2022, lo storico programma di Sky dedicato a individuare il futuro Masterchef italiano.

Dal trono di Uomini e Donne...ai coltelli di Masterchef Italia?

Il candidato in questione è Gennaro D'Angelo, che aveva corteggiato la tronista Valentina Dallari, ma è oggi fidanzato con Noemi Ceccacci, altro volto della trasmissione e che era nel dating show per Marco Fantini. Un vero triangolo, anzi, un quadrangolo, che si è chiuso con Beatrice Valli, scelta da Fantini con cui si è sposata e ha formato una bellissima famiglia. In questo periodo, la coppia è in attesa del quarto figlio.

Tra D'Angelo e Ceccacci è scattata la scintilla quando erano entrambi fuori dal programma, grazie a un incontro organizzato da amici in comune. E, a oggi, sono felicemente insieme.

La compagna lo sostiene molto nelle sue scelte, anche in quella di partecipare al cooking show di Sky. L'ex volto di Uomin ie Donne si è presentato alle selezioni per Masterchef Italia 2022 ed è stato giudicato dai tre giudici del programma: Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri.

D'Angelo purtroppo non ha superato la prima fase della selezione, ma si è portato a casa il sì dello chef napoletano. Anche se non potrà proseguire nella sua corsa a Masterchef Italia, il corteggiatore ha comunque ringraziato la compagna con un post sui social e ci ha tenuto a condividere con i follower la sua gioia per la breve vittoria:

"Uno dei momenti più belli della mia vita! Antonino Cannavacciuolo unico! Il suo sì me lo proto a casa"

