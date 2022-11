Beatrice Valli, il video che svela il sesso del bambino

Gossip TV

Beatrice Valli e Marco Fantini aspettano il loro quarto figlio. Dopo l'annuncio della gravidanza, arriva anche il video che svela il sesso del bambino. Ecco cosa sappiamo.

L'arrivo di un quarto figlio per Beatrice Valli e Marco Fantini era stato dato per certo prima ancora che la coppia lo ufficializzasse. Ora, dopo la conferma della gravidanza per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne arriva anche il video che svela il sesso del nascituro.

Beatrice Valli e Marco Fantini, il dolce video pubblicato sui social

Le prime avvisaglie che la famiglia Valli-Fantini si stesse allargando le avevano annunciate le pagine di gossip, che notarono già durante un'apparizione di X-Factor un accenno di pancia sospetto. Dopo diverse settimane, è arrivata la conferma che Beatrice Valli e Marco Fantini aspettano il loro quarto figlio.

La coppia aveva deciso di aspettare, prima di raccontare al mondo della loro gioia: era stata una decisione presa consapevolmente e avevano scoperto che alla loro famiglia si sarebbe aggiunto un nuovo membro durante le vacanze estive. Il periodo non è dei più semplici per la coppia, entrambi molto impegnati con i rispettivi lavori, eppure, sono stati felicissimi del lieto evento.

Come già la sorella Ludovica Valli, anche Beatrice ha affidato a un video l'annuncio del sesso del futuro figlio: nel video, postato sulla sua pagina Instagram, si vede Beatrice Valli mentre parla con il figlio più grande, Alessandro, nato da una precedente relazione, e della reazione che avrà il marito Marco Fantini alla scoperta del sesso del nascituro.

Il video inquadra poi Fantini che si sta preparando per il gender reveal e non nasconde la speranza che questa volta sarà un maschietto: "Secondo il calendario cinese nascerà un maschio. Non so cosa mettermi... per scaramanzia scegliamo qualcosa di blu, camicia azzurra e...anche l'intimo azzurro."

Per far scoprire al marito il sesso del quarto figlio, Beatrice Valli - che già ne è a conoscenza da un mese - ha organizzato una serie di giochi che metteranno alla prova Marco Fantini. Tra scoppi di palloncini, coriandoli arcobaleno e torte altrettanto colorate, Fantini sembra aver perso le speranze di scoprire se avrà un maschio o una femminuccia.

Ma, con l'ultimo gioco, a sbucare fuori sono dei calzini da neonato e il colore non lascia dubbi. Il quarto figlio di Beatrice Valli e Marco Fantini sarà una bambina.

Nella caption sotto il video di Instagram, Beatrice ha scritto, scherzosamente: