Uomini e Donne, Eugenio Colombo parla della crisi con Francesca Del Taglia: ''Non è dettata da tradimenti ma…''

L’ex tronista di Uomini e Donne conferma la crisi con Francesca Del Taglia, poi nega di averla mai tradita.

Sono diverse settimane che si parla di una crisi galoppante tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I fan della coppia, che seguono sin dai tempi di Uomini e Donne, hanno notato una certa freddezza e l’ex tronista, dopo essere stato accusato di avere un’amante, ha deciso di rompere il silenzio e spiegare tutta la verità.

Uomini e Donne, ecco perché Eugenio e Francesca sono in crisi

Tra le coppie più amate di Uomini e Donne vi è senza dubbio quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, che convivono da diversi anni e hanno due splendidi figli insieme. Recentemente, tuttavia, si è parlato di una crisi di coppia, fomentata dall’arrivo di diverse segnalazioni su Eugenio e Francesca da parte dei followers di Deianira Marzano.

Si è parlato anche di tradimento da parte di Eugenio, pronto addirittura a trasferirsi con la nuova fiamma lasciando la sua famiglia. Indiscrezione immediatamente smentita da Francesca, che se l’è presa con la nota blogger per poi ammettere che comunque con Eugenio non fosse tutto rose e fiori. Dopo tante chiacchiere, l’ex tronista ha preso la parola e ha spiegato come stanno le cose.

“È un momento molto delicato tra me e Francesca e purtroppo è un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti, cavolate o ste cavolate qua ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento e niente… Quindi siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini. E soprattutto se questo sentimento può tornare o no […] Detto questo stiamo cercando di recuperare, di capire questa situazione, quindi vi chiedo anche di non continuare a mandare sempre gli stessi messaggi perché comunque stiamo facendo di tutto ecco”.

Eugenio ha chiesto ai fan di rispettare il momento delicato della propria famiglia, difendendo poi Francesca che è stata additata immediatamente come cattiva madre per non aver passato ogni minuto con i figli ed essersi concessa qualche uscita. Secondo Colombo la sua compagna è libera di fare ciò che ritiene opportuno, e sicuramente non è sano che si chiuda in casa.

