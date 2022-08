Uomini e Donne, ecco come verranno scelti i tronisti nella nuova edizione: è polemica

Gossip TV

Sembra che i tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne verranno scegli in modo decisamente particolare, non trovando il favore del pubblico di Canale 5.

È sempre più vicino il debutto della nuova edizione di Uomini e Donne e i fan non stanno nella pelle, curiosi di scoprire l’identità dei nuovi tronisti in carica. Sembra, tuttavia, che Maria De Filippi abbia pensato ad una modalità tutta nuova per scegliere uno dei quattro volti del programma, pur trovandosi davanti alle critiche dei telespettatori.

Uomini e Donne, Maria De Filippi introduce una novità che fa discutere

Sebbene sembra che Mediaset abbia deciso di far slittare la data di debutto di Uomini e Donne, anche se solo di pochissimi giorni, Maria De Filippi e il suo team si preparano alla messa in onda del dating show su Canale 5 e alle registrazioni del programma, che dovrebbero avvenire già a partire da fine agosto. Anche questa volta, la presentatrice ha optato per la forma ibrida che vede nello stesso studio contemporaneamente i protagonisti del trono over e del trono classico, avendo perso diversi consensi ormai da qualche anno per il percorso dei tronisti.

Dal momento che sempre più storie nascono in studio e finiscono nel giro di poche settimane, senza contare il tempo impegnato per segnalazioni su sponsorizzazioni e agenzie a cui apparterebbero numerosi corteggiatori, il pubblico preferisce nettamente le dame e i cavalieri dell’over. E secondo l’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni saranno proprio loro a scegliere uno dei tronisti di quest’anno.

Sembra, infatti, che i primi tre candidati saranno proclamati da Maria De Filippi in persona, la quale in questi mesi si è spesa in ricerche e provini, mentre l’ultimo fortunato sarà eletto dai presenti in studio. Una scelta che non è piaciuta molta al pubblico, il quale avrebbe preferito essere più coinvolto e scegliere la propria preferenza con il televoto. Nel frattempo, è ormai certo che a Uomini e Donne tornerà anche Ida Platano dopo aver fatto preoccupare i fan.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.