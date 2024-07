Uomini e Donne, Eros Ramazzotti paparazzato in atteggiamenti intimi insieme ad un'ex tronista: le foto

Gossip TV

Dopo aver smentito la rottura con Dalila Gelsomino, Eros Ramazzotti è stato visto in compagnia di un'ex tronista di Uomini e Donne nel cast anche della popolare serie Mare Fuori.

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia della presunta separazione tra Eros Ramazzotti e la sua compagna Dalila Gelsomino.

Eros Ramazzotti avvistato con Desirée Popper, ex tronista di Uomini e Donne

Tuttavia, a smentire tale rumor – diffuso dalla rivista Chi – è stato lo stesso cantante. Ramazzotti ha infatti pubblicato una foto sui social in compagnia di Dalila accompagnando l'immagine con un cuoricino rosso. Quella che è sembrata a tutti una chiara smentita della rottura è stata messa nuovamente in dubbio da alcune immagini del cantante allo Stadio Olimpico di Roma in compagnia di Desirée Popper, ex tronista di Uomini e Donne e interprete della moglie del comandante del corpo di guardia del carcere minorile della nota serie Mare Fuori.

La segnalazione riportata da Very Inutil People:

"Desirée Popper ed Eros al concerto dei Coldplay a Roma. Si sono anche baciati."

Nel carosello di foto pubblicate dal sito si vedono i due seduti vicini ma non ci sono assolutamente immagini equivoche dei due. La Popper sul suo profilo Instagram ha pubblicato le storie del concerto, inquadrando e taggando anche Eros.

“ Tira aria di tempesta tra il cantante e la sua compagna Dalila Gelsomino - aveva riportato il settimanale Chi - Nonostante i tentativi di ricucire, tra i due (che ormai non si seguono più sui social) ci sarebbe una crisi profonda che dura da tempo” .

Chi è Desirée Popper

Desirée Popper è una modella e attrice brasiliana nota per aver partecipato al programma televisivo italiano Uomini e Donne come tronista nel 2017 insieme Rosa Perrotta. È diventata popolare grazie alla sua partecipazione a questo reality show, che le ha dato visibilità nel panorama televisivo italiano. Il suo percorso sul trono terminò senza scegliere Desirée ha poi continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, partecipando a vari programmi televisivi e progetti nel settore della moda e della recitazione. La sua notorietà è cresciuta grazie alla sua presenza carismatica e al suo fascino, che le hanno permesso di costruirsi una carriera in Italia. Dal 2020 interpreta Consuelo Gomes nella nota serie Mare Fuori prodotta dalla Rai Fiction giunta alla quarta stagione .

