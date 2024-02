Uomini e Donne, Ernesto Russo e Barbara De Santi al centro studio ed è subito 50 sfumature di grigio [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, tra Ernesto e Barbara al centro studio c'è un'attmosfera a la 50 sfumature di grigio!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, vede al centro studio le dinamiche del trono over. Il trono classico di Brando continua a traballare, tra una lite tra corteggiatrici e tronista e una con Tina Cipollari. Al centro studio Ernesto e Barbara fanno progetti per un'uscita...molto particolare!

Uomini e Donne, Ernesto e Barbara al centro studio: ed è subito 50 sfumature di grigio!

Maria De Filippi chiede a Gemma Galgani se è interessata a un cavaliere con cui ha ballato: la dama torinese sembra entusiasta di voler ballare nuovamente con lui, ma lo stesso non si può dire dell'uomo. Al centro studio si siede Tiziana, che è uscita con Sergio. Nonostante il cavaliere sia molto felice di essere uscito con Tiziana, la dama raffredda la situazione e dice che ha compreso che il cavaliere non è il suo tipo e vorrebbe chiuderla qui. Gianni e Tina la attaccano, perché Tiziana sembra aver adottato questo modus operandi un po' con tutti i cavaliere con cui è uscita.

Ne nasce una discussione dove Tiziana si sente attaccata e prova a chiarire il suo punto. Alla fine, Maria De Filippi rivela che la dama ha lasciato il numero ad Ernesto e ad altri due cavalieri.

Spazio al trono classico con Brando e le sue corteggiatrici: nell'ultima puntata, il tronista e Beatriz hanno litigato perché la corteggiatrice non si è presentata in esterna. Il tronista aveva poi fatto infuriare anche Raffaella, perché dopo aver ballato con lei aveva dichiarato che l'aveva fatto per "dovere". Al centro studio parte una nuova discussione tra Brando e Beatriz, mentre Raffaella interviene a criticare l'atteggiamento di entrambi. Alla fine, Maria De Filippi chiede con chi vorrebbe ballare Brando e dopo alcuni tentennamenti il tronista sceglie Beatriz, con cui però passa il tempo a litigare. Raffaella invece si consola con Daniele del trono over, a cui chiede di ballare.

Dopo il ballo volano stracci tra Tina Cipollari e Beatriz: l'opinionista è stanca di sentire i lamenti continui della corteggiatrice, tanto che le urla che la trova irritante. Beatriz prova a raccontare il suo passato, ma Tina si alza e lascia lo studio come suo solito. Supportata dalla conduttrice, Beatriz racconta di aver sempre lavorato per essere indipendente, da quando aveva 15 anni e che a 17 anni è andata via di casa. Per quattro anni ha avuto una convivenza e da due si mantiene da sola. La corteggiatrice scoppia in lacrime, perché è stanca di sentirsi dire che è viziata. Anche Raffaella si intromette e dichiara che non ha senso che lui continui questo percorso, perché è chiaro che o sta cercando qualcosa che non c'è in entrambe o le sta prendendo in giro. Dopo un'ulteriore discussione, Brando ribadisce che manca poco.

Al centro studio si siedono Barbara ed Ernesto: in un dopo puntata, il cavaliere e la dama hanno flirtato e scherzato ed è apparso chiaro immediatamente che tra loro c'è molta attrazione. Anche se per la dama il cruccio è sempre la barba del cavaliere! In studio, i due si siedono e la conversazione si sposta su una pratica sessuale molto particolare che Ernesto vorrebbe far provare alla dama. Quando Ernesto dichiara che a tempo debito si taglierà la barba, allora, Barbara accetta di ballare con lui e di uscirci. Il cavaliere ammette di avere anche dell'interesse per Jessica e Maura, ma che al momento si limiterà a sentirle e uscirci.

