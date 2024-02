Uomini e Donne, Brando bacia Beatriz per sugellare la pace...e poco dopo bacia anche Raffaella [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Brando ha baciato sia Beatriz sia Raffaella a poca distanza l'una dell'altra: ecco come hanno reagito le due corteggiatrici!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia con un acceso confronto al centro studio tra Orfeo e Barbara. Spazio al trono classico con Ida e Mario e un gesto dei soliti del corteggiatore per la tronista. Ancora discussioni per il trono classico con Brando, che è ancora indeciso tra Raffaella e Beatriz.

Uomini e Donne, Brando fa pace con Beatriz: il bacio riappacificatore con lei...e con Raffaella poco dopo! [VIDEO]

In un video del post-puntata, Orfeo si riavvicina a Barbara e le chiede nuovamente di uscire: tuttavia, la dama è inflessibile e ritiene che tra loro non possa funzionare per divergenze caratteriali. In studio, il cavaliere ci riprova, ma Barbara è fin troppo consapevole del fatto che non potrebbero mai andare d'accordo, anche se il cavaliere ha persino rifiutato di uscire a cena con un'altra dama a cui aveva deciso di lasciare il numero, per rispetto suo. Alla fine, tuttavia, i due decidono di chiudere definitivamente la conoscenza e Orfeo balla con Tina Cipollari, che ammette di trovare molto piacevole il cavaliere.

Si passa al trono classico con Ida Platano e Mario Cursitore. Il corteggiatore in puntata aveva espresso i suoi dubbi sull'effettivo distacco tra la tronista e l'ex fidanzato, Alessandro Vicinanza. Perciò, Ida aveva deciso di raggiungere in camerino il corteggiatore e i due avevano avuto un confronto, dal quale sono scaturiti abbracci e diverse tenerezze. In studio, Mario arriva e chiede alla tronista spiegazioni su una storia Instagram che aveva visto: uno scatto di un anno fa, della tronista con un enorme bouquet di 100 rose rosse. Il corteggiatore aveva pensato immediatamente alla situazione con Alessandro Vicinanza, ma Ida chiarisce che quelle rose le aveva inviate un ammiratore sconosciuto e che aveva postato la foto solo perché aveva voglia, non perché ci fosse qualche riferimento ad altri. Mario le ha poi chiesto cosa pensasse del loro confronto della sera prima e la tronista ha ammesso che è felice che abbiano parlato e che non si conoscono ancora davvero bene, perché sono usciti poche volte insieme. Il corteggiatore le porta poi un mazzo di fiori e i due ballano insieme.

Ancora spazio al trono classico questa volta con Brando: il tronista ha di nuovo rincorso Raffaella, che ha lasciato il programma la volta scorsa, ma anche con Beatriz la situazione non è migliorata molto, tanto che il trevigiano è parso molto demoralizzato. Per cercare di ammorbidire la tensione, Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5, interviene e prova a mettere pace tra i tre, per poi mostrare il confronto tra Brando e Raffaella. La corteggiatrice è una furia e gli dice che ha capito che non possono continuare così, perché l'interesse che ha per lui è scemato a causa del suo comportamento.

Il tronista è molto deluso dal suo atteggiamento e la accusa di essere un'immatura. Si passa poi al confronto con Beatriz: la corteggiatrice è scoppiata a piangere dopo che Brando ha deciso di seguire Raffaella, non riuscendo a sopportare di saperlo con lei. In camerino, Beatriz conferma al tronista che è certa di essere innamorata di lui e i due si abbracciano e si baciano. Mentre in studio scoppia l'applauso del pubblico, Maria svela che dopo aver parlato con Beatriz, lui è andato di nuovo da Raffaella, cosa di cui Beatriz era del tutto all'oscuro.

Anche questo secondo confronto tra i due li vede prima distanti, con Raffaella che non sembra convinta dell'interesse di Brando per lei, tanto che dopo che si due si sono salutati, la corteggiatrice lo segue e gli dice che a lei servono i gesti, non le parole. Così Brando la bacia! In studio, Beatriz è delusa, ma Brando anticipa qualsiasi rimostranza, dicendo che non ha più intenzione di rincorrere nessuno e che ha dimostrato ampiamente il suo interesse per entrambe e che la scelta è vicina. La prima a parlare è Raffaella: la corteggiatrice ammette che non riesce a credere del tutto al tronista, perché ha notato la premura che lui ha per Beatriz e che lui non ha lo stesso trasporto per lei. Interviene Gianni e le dice che il suo comportamento non ha molto senso, perché ha di nuovo switchato il suo atteggiamento: ne scaturisce una discussione in cui prende la parola anche Beatriz, che accusa Raffaella di essere maleducata, mentre Raffaella le dice di non intromettersi. Alla fine, entrambe le corteggiatrici scelgono di restare e proseguire fino alla fine il percorso con il tronista

