Uomini e Donne, Emanuela Malavisi delusa:"Mi hanno cacciata, speravo in un'uscita da favola, invece..."

Gossip TV

Emanuela Malavisi, ex dama di Uomini e Donne, si è lasciata andare a un lungo sfogo. Ecco cosa ha dichiarato!

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Emanuela Malavisi ha rilasciato un'intervista a Tag24 e ha raccontato come procede la frequentazione con Marco Antonio Alessio e della delusione di essere stata quasi costretta a lasciare il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi delusa dall'uscita dal programma

L'ex dama e il cavaliere si frequentavano da due mesi e dopo diverse vicissitudini la coppia è stata quasi "cacciata" dagli studi Elios, visto che secondo gli opinionisti Tina e Gianni l'esclusività che si erano dati era già indicativa del legame tra loro, perciò, non c'era motivo per cui dovessero restare nel programma. Terminata l'esperienza nella trasmissione di Canale5, Emanuela Malavisi ha rivelato cosa ha provato quando lei e Marco Antonio erano usciti dal programma:

"È stata una cosa inaspettata tanto che a un certo punto tanti mi scrivevano “Ma perché non vi siete alzati? Cioè in quel momento nemmeno la dignità avevate?". Ma perché io davvero volevo uscire da lì in una maniera poetica, quasi da film. Io volevo preparare una lettera strappalacrime per me e per lui perché è nata lì dentro quella storia, volevo che finisse lì, nel senso che la nostra scelta avvenisse in quel contesto no? E non come una cacciata, come un accompagnarci alla porta d’uscita. Quindi per quello siamo rimasti un po’ amareggiati, anche perché, come lui diceva, lì non era una questione di non essere convinti perché infatti dicevamo "Se dobbiamo uscire usciamo", però quello che avevamo noi in testa era altro. Quindi non volevamo uscire come se fossimo due ladri, come se avessimo rubato qualcosa a qualcuno. Volevamo pure noi la nostra favola"

Su Gianni e Tina, l'ex dama ha ammesso che poteva capire perché avessero insistito per farla uscire dal porgramma:

Non mi sento di dargli totalmente contro perché il senso del programma è questo. Nel momento in cui loro dicono “Ok se ci sta fondamentalmente un’esclusiva, se avete dei dubbi li risolvete fuori “. Ha detto anche una cosa concreta Roberta. Non t’innamori dopo un mese, t’innamorerai col tempo quindi non puoi aspettare qui in trasmissione che t’innamori di questa persona, vai e innamorati fuori". E aveva ragione, io ero pronta a farlo"

Ora, nonostante le difficoltà della lontananza fisica tra lei e Marco Antonio, Emanuela ammette che uscire con lui dal programma è stata la scelta migliore che potesse fare e che parteciperebbe di nuovo a Uomini e Donne:

"Assolutamente si. Ho mandato oggi, un paio d’ore fa, un messaggio che sarà lungo tipo la Divina Commedia alla redazione perché a loro sarò sempre grata. In primis per avermi dato lui, quindi per aver selezionato e mandato nel momento giusto la persona per me che in questo momento mi sembra giusta, già a prescindere per il fatto che ti faccia ribattere un po’ il cuore, ricredere un po’ nei sentimenti, rinvestirci, già non è di poco conto dopo tre anni di torpore. In secondo luogo perché mi hanno regalato un piccolo sogno. Io ho sempre visto da adolescente questo mondo, mi son sempre detta "Chissà come sarà"…Non sputerò mai sul piatto dove ho mangiato, mi hanno sempre trattata da principessa"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne