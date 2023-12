Uomini e Donne, Emanuela e Marco Antonio: le prime parole dopo l'addio al programma! [VIDEO]

Gossip TV

Ecco le prime dichiarazioni di Emanuela e Marco Antonio dopo l'addio a Uomini e Donne.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 18 dicembre, nel trono over abbiamo visto diversi sconvolgimenti e, soprattutto, una buona porzione della registrazione è stata dedicata all'addio al programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi di una coppia molto chiacchierata nella trasmissione: Marco Antonio ed Emanuela.

Uomini e Donne, Marco Antonio ed Emanuela: le prime parole dopo l'addio al programma

In un video pubblicato da WittyTv, la dama e il cavaliere hanno svelato come si sentono ora che sono fuori dal dating show. Nonostante gli iniziali turbamenti, Marco Antonio non ha nascosto di essere profondamente legato all'ex dama, tanto da averle presentato la madre e la sorella:

"Io ho un trasporto con lei non indifferente"

Molto più diretta e loquace è stata Emanuela. Dopo aver vissuto diverse relazioni tossiche in cui ha fatto fatica a comprendere cosa fosse l'amore, la dama di Uomini e Donne sembra aver finalmente trovato la sua felicità, anche se ha rischiato prima di perderla per capirlo davvero:

"L'uscita con Roberta mi è servita, per capire. Non riuscivo più a mangiare, non mi sentivo la terra sotto i piedi. Sicuramente, cercherò di essere più leggera, non superficiale, ma di prendere le cose in maniera non pesante. Cercherò di non analizzare tutti i tuoi comportamenti. Grazie a te ho iniziato ad ascoltare musica romantica e guardare film romantici."

Intenerito, Marco Antonio l'ha stretta a sé e i due si sono baciati dolcemente, mentre il cavaliere le ha dedicato quest'ultima dolce frase:

"Tu mi fai sorridere il cuore"

