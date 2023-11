Uomini e Donne, Emanuela Malavisi confessa: "Attraggo sempre uomini che non mi trattano bene, invece ora..."

Gossip TV

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, la dama del trono over Emanuela Malavisi ha svelato alcuni retroscena sulla sua dipendenza affettiva e sul nuovo e sano rapporto che sta costruendo con Marco Antonio.

Emanuela Malavisi, una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne si è raccontata al magazine ufficiale della trasmissione di Canale5 targata Mediaset e condotta da Maria De Filippi. Dopo un difficile passato caratterizzato da dipendenze affettive e relazioni fallimentari, Emanuela ha deciso di darsi una possibilità prendendo parte al dating show e sembra aver trovato l'amore con il cavaliere Marco Antonio, con cui è stata protagonista al centro studio nella puntata di giovedì 9 novembre.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi: "Nel mio passato dipendenza affettiva e relazioni fallimentari, oggi, invece..."

La dama ha svelato di aver deciso di prendere parte al programma dopo aver ricevuto un consiglio da parte di alcuni amici, in seguito all'ennesimo fallimento in campo amoroso e, fino a oggi, non si è pentita di aver seguito questo suggerimento:

"Tramite la trasmissione avrei potuto analizzare il mio approccio con gli uomini da più punti di vista: quello del pubblico, delle mie amiche e della mia famiglia che mi guarda da casa, delle persone in studio. E tutto questo avrebbe potuto aiutarmi a capire dove in passato ho sbagliato"

Sul suo passato, Emanuela ha svelato che il suo difficile rapporto con gli uomini è iniziato con suo padre, con cui ha avuto un legame sempre molto controverso. Inoltre, la dama ha ammesso che in passato ha attratto uomini che non la trattavano bene e che si è ritrovata spesso a chiudere relazioni tossiche e malsane, ma che, grazie alla terapia, ora ha compreso di soffrire di dipendenza affettiva e che questo le impediva di prendere le distanze da dinamiche pericolose per lei. Ma, per la dama, sembra anche essere arrivato un punto di svolta importante, rappresentato da Marco Antonio, sebbene non manchino i momenti di dubbio :

"Con Marco Antonio ci sto andando co i piedi di piombo proprio perché mi conosco e ho una paura terribile di soffrire. [...] Proprio l'altra sera parlavo di questa cosa con Marco Antonio: sono molto dispiaciuta debba pagare le conseguenze di ciò che ho subito in precedenza, perché il mio scetticismo e il mio stare sul 'chi va là' dipende dal mio infelice passato sentimentale"

E sul cavaliere con cui ha iniziato una frequentazione che sembra davvero procedere a gonfie vele ha svelato che ciò che ama di più di lui è che è un vero gentiluomo e non usa tattiche con lei:

"Lui è un uomo tutto d'un pezzo, ma d'altra parte capace di darsi al 100% e anche di momenti di profonda tenerezza e sensibilità. Un'altra cosa che mi piace è che non usa tattiche ed è molto trasparente, anche in quello che prova. [Dei dubbi che provava su di lui ndr] me li ha tolti proprio dal centro studio, quando ha parlato di una possibile nostra uscita e ha rinunciato a conoscere una donna scesa per lui"

