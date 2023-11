Uomini e Donne, Maurizio ed Elena hanno stancato tutti...compresa Maria De Filippi! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maurizio ed Elena sono di nuovo al centro delle dinamiche, scatenando il fastidio di Maria De Filippi con la loro incoerenza. Ecco cosa è successo!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne si parte dal trono over e dalla situazione tra Maurizio ed Elena. Dopo una lunga e inutile discussione, si passa a Marco Antonio ed Emanuela. Dopo il loro momento molto dolce si ritorna di nuovo a Maurizio ed Elena.

Uomini e Donne, Maurizio ed Elena hanno stancato tutti...persino Maria De Filippi!

In un fuori onda della scorsa puntata, dopo la lite furiosa di Elena al centro studio con la sua gelosia verso Maurizio, il cavaliere si è avvicinato a Elena e i due sembravano andare d'accordo, mentre Alida, la signora che il cavaliere l'ha fatta ritornare in trasmissione, si lamenta con Gemma Galgani che non le sta piacendo il suo comportamento, perché l'ha fatta tornare, ma non l'ha neppure portata fuori a cena. In studio si torna di nuovo sul discorso della scelta tra Maurizio ed Elena, perché il cavaliere ha detto alla redazione che vorrebbe conoscere, iperbolicamente, 300 donne per poter poi avere sempre la possibilità di scegliere Elena. Il cavaliere viene attaccato dagli opinionisti e da Cristina, che non perde occasione per tentare di smascherare quelle che ritiene essere bugie dette da Maurizio. Quest'ultimo perde le staffe per le parole della dama, stanco di essere attaccato, mentre Gianni gli chiede se ci sia stato altro oltre il bacio e perché c'è la necessità di conoscere altre donne. Maurizio ribadisce che lui vorrebbe conoscere un'altra donna per capire se qualcuna può oscurare il sentimento per Elena. Interviene la conduttrice Maria De Filippi e chiede alla dama se uscirebbe dal programma e quando Elena nega che lo farebbe, Maria si infervora, perché persino a lei sembra che c'è qualcosa che non va.

La padrona di casa del dating show di Canale5 chiede perché è tutto così complicato, visto che tutto ciò che dice la Redazione loro due le smentiscono completamente. Per Maria è assurdo come si comporta la dama, perché in una puntata è scoppiata a piangere e ora sembra che vada tutto bene. Quando alla fine Elena ammette che uscirebbe dal programma con Maurizio, la conduttrice si placa, perché non vuole che siano i suoi collaboratori a essere tacciati di dire bugie. Interviene anche Marcello e consiglia alla dama di essere onesta con sé stessa e con Maurizio, perché deve dar spazio ai suoi sentimenti. L'idea che entrambi vogliano che arrivino altri corteggiatori per "testare" i rispettivi sentimenti è assurda per tutto lo studio, come fanno notare anche Tina e Gianni. Anche Alida, la nuova dama che Maurizio ha tenuto, rivela che per messaggio il cavaliere le ha promesso che balleranno insieme e si conosceranno meglio, ma a queste parole Tina sbotta che è assurdo che non abbia capito che a Maurizio non interessa davvero. Elena chiede all'opinionsita che cosa ricaverebbe Maurizio dal manipolarla e Tina le ricorda che se non fosse per lei come farebbe Maurizio a stare al centro delle dinamiche?

Uomini e Donne, Emanuela su Marco Antonio: "Non sono abituata ai ragazzi che mi trattano bene"

Spazio ancora al trono over con Marco Antonio ed Emanuela: le cose tra loro procedono bene, ma il cavaliere le ha negato un bacio in trasmissione e la dama ammette di esserci rimasta molto male. La loro frequentazione è sempre proseguita in maniera positiva, tanto che Maria chiede al cavaliere se sia pronto a uscire con lei dal programma e Marco Antonio rivela che vorrebbe, ma che c'è un lato del suo carattere che lui non ha ancora scoperto del tutto e che è emerso solo per la prima volta con il litigio. Emanuela ammette che nella vita ha ricevuto così tante bastonate che non riesce a credere che ora ci sia un ragazzo così premuroso e pieno di attenzioni per lei. Quando la conduttrice chiede al cavaliere se può far scendere una ragazza per lui, Marco le dice di no e la dama è felicissima di questa sua scelta. La chimica tra i due è così evidente che Gianni commenta che la situazione tra loro due è molto diversa da quella di Maurizio ed Elena. Dopo un momento di ballo si torna di nuovo a parlare di Maurizio ed Elena, con altre discussioni e una provocazione di Barbara con cui il cavaliere accetta di ballare, scatenando le domande di Tina sul comportamento di Elena, che non ha battuto ciglio. La dama chiarisce che Maurizio le ha chiarito che Barbara non le interessa, ma come sottolinea Maria pochi giorni prima il cavaliere aveva dichiarato che a lui Barbara interessava. Anche qui Maurizio non sembra molto chiaro nelle risposte, scatenando una nuova ondata di proteste. Anche in questo caso interviene la conduttrice, perché le affermazioni del cavaliere sono contraddittorie.

