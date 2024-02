Uomini e Donne, Emanuela Malavisi commenta l'ultimo scoop su Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

Gossip TV

Le Anticipazioni di Uomini e Donne hanno svelato uno scoop riguardante Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Ecco cosa ha commentato Emanuela Malavisi, ex dama del trono over.

Le anticipazioni di Uomini e Donne, arrivate sul web dopo la fine della registrazione della puntata di ieri, mercoledì 31 gennaio 2024, hanno rivelato un inaspettato colpo di scena riguardante il trono over del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi commenta l'uscita dal programma di Alessandro e Roberta

Al centro studio, nelle ultime puntate, ha tenuto banco la dinamica tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: il cavaliere, dopo che la dama ha fatto ritorno nel programma, ha fatto intendere a più riprese di essere interessato a lei. Attualmente, da quello che hanno mostrato le puntate andate in onda, la dama del trono over non sembra per nulla interessata a ricominciare una frequentazione con il cavaliere, perché ancora ferita dal suo comportamento con Cristina Tenuta.

Tuttavia, secondo quanto ha riportato Lorenzo Pugnaloni, le anticipazioni di Uomini e Donne hanno riportato un inaspettato colpo di scena: Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciare insieme il programma! Una notizia che ha lasciato senza parole i fan del programma e che è arrivata all'orecchio anche di altri ex protagonisti del dating show. In particolare, sotto il post di Pugnaloni con cui il giornalista ha raccontato dell'uscita della coppia del trono over, è arrivato il commento di un'ex dama del parterre femminile: Emanuela Malavisi.

La dama è uscita poco prima di Natale con Marco Antonio Alessio, cavaliere che per un brevissimo periodo aveva frequentato anche Roberta Di Padua. Le due dame si soo scontrate in diversi casi nel programma e ora che è emerso che anche Di Padua potrebbe aver finalmente trovato anche il suo lieto fine, Malavisi ha voluto esprimere la sua opinione sull'uscita della coppia dal programma:

"Sono strana se dco che sono felice per lei?! Ho solo paura che lui con tutti i cambi di rotta che ha fatto, non abbia le idee chiare (per non dire che stava lì per fare ripicca a Ida) e quindi a breve li rivedremo in studio"

