Uomini e Donne, anticipazioni Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua lasciano la trasmissione insieme

Oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: colpo di scena nel trono over!

Oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Clamoroso colpo di scena nel trono over: Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di viversi fuori la loro storia d'amore e hanno lasciato il programma. Ecco le anticipazioni diffuse dal blog di Isaechia.

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro escono insieme dal programma, Ida elimina Mario

Roberta è uscita con un nuovo corteggiatore, Gianluca con il quale però non è scattato nulla. Maria le chiede con chi vuole ballare e Roberta dice Alessandro e lui l'ha tenuta stretta per tutto il tempo, Gianni, dopo il ballo, li ha spronati ad uscire e hanno deciso di conoscersi fuori. Hanno ballato a centro studio e si sono baciati.

Per Cristina due nuovi arrivati ma entrambi li manda via. Ernesto, dopo la scorsa puntata, ha detto a Barbara che è sexy e le ha proposto del se*so tantrico. Barbara dice che trova attraente Ernesto ma c’è il problema della barba. Lui dice che volendo può tagliarla ma decide lui quando, quindi lei decide di conoscerlo. Nuovo ragazzo di 33 anni per Asmaa, Mario. Lei dice che è troppo piccolo, Maria lo fa rimanere in studio.

Ida ha ricevuto nuove segnalazioni su Mario e ha deciso di eliminarlo perché non gli crede, ha letto le chat e dalle chat si capisce che lui non è interessato a lei. Ida quindi decide di eliminarlo definitivamente e lui si alza, va via senza dire una parola.

Brando, dopo la scorsa puntata, si aspettava una sorpresa dalle ragazze ma non arriva da parte di nessuna. C'è stata una nuova lite tra Beatriz e Tina. Brando decide di ballare con Beatrix ugualmente anche se deluso, Raffaella ha ballato con Davide del trono over.

