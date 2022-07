Uomini e Donne, ecco il nuovo tronista ufficiale: la strana scelta di Maria De Filippi

Gossip TV

Il primo tronista ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi, tornerà in onda a partire da lunedì 12 settembre prossimo con la 26esima edizione del programma pomeridiano più amato del piccolo schermo in onda nel primo pomeriggio di Canale 5.

Uomini e Donne, ecco il nuovo tronista ufficiale: Maria De Filippi ha scelto un ragazzo davvero giovane

Qualche minuto fa, è stato svelato dalle fanpage ufficiali il primo nome del tronista pronto a sedersi sulla poltrona rossa: si tratta di un giovanissimo ragazzo di nome Alessandro che ha 19 anni. Secondo quanto spifferato da Amedeo Venza, il neo tronista sarebbe pronto a trovare l'amore nonostante la sua giovane età.

"19 anni, sarà deluso dall'amore....e arriverà affranto e in preda alla voglia di sposarsi", scrive ironico Venza. Certamente l'età di Alessandro potrebbe diventare un'arma a doppio taglio: la voglia di innamorarsi sarà sicuramente tanta come anche l'incertezza e le varie insicurezze determinate dall'età che non sempre (anzi, molto raramente), si trasformano in basi solide su cui costruire un amore che possa essere quello definitivo. Staremo a vedere.

Tra i tanti nomi rincorrenti, sono spuntati anche quelli di due ex corteggiatrici della scorsa stagione che hanno conquistato il cuore dei telespettatori: Lilli Pugliese ex corteggiatrice di Luca Salatino e Federica Aversano che nell'edizione scorsa si era presentata alla corte di Matteo Ranieri. Gli affezionati del dating show ci sperano e anche se le due ex corteggiatrici sono ancora single, per il momento non ci sono certezze.

Per ciò che concerne il trono over, dovrebbero tornare alcuni storici volti tra cui Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato. Incerte le presenze di Biagio di Maro e Armando Incarnato.

