Uomini e Donne, è scoppiata la passione tra un ex corteggiatore e un'ex protagonista del GF: "È vero, mi sono..."

Gossip TV

Flirt in corso tra l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Foriglio, e l'ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Canessa: l'indiscrezione sulla neo coppia viene confermata dalla diretta interessata.

È scoppiato l'amore tra Guendalina Canessa e Andrea Foriglio. A lanciare l'indiscrezione è stato l’influencer Amedeo Venza che, tramite una storia su Instagram, ha rivelato i dettagli del fidanzamento tra l'ex corteggiatore di Uomini e Donne e l'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello.

Andrea Foriglio e Guendalina Canessa sono una coppia!

Uomini e Donne è finito da poco, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Nelle ultime ore, infatti, l'esperto di gossip Amedeo Venza ha annunciato sui social la nascita di una nuova coppia. Stiamo parlando dell'ex corteggiatore della tronista Nicole Santinelli, Andrea Foriglio, e Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello ed ex moglie di Daniele Interrante:

E’ nata una bellissima coppia! Guendalina Canessa e Andrea Foriglio stanno insieme! Lei la conosciamo tutti, è la più chic della tv, lui lo abbiamo conosciuto durante Uomini e Donne ma è un osteopata dei vip e non solo. Super affermato in campo professionale ha anche pubblicato il suo primo libro lo scorso anno! I due si sono conosciuti poco tempo fa durante la vacanza a Sharm!! Da lì non si sono più mollati! Dopo diversi messaggi e lunghe telefonate lui l’ha invitata a cena a Roma e le ha fatto una romanticissima proposta di fidanzamento! Tanti auguri a questa bellissima coppia!

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Sossio

A confermare l'indiscrezione lanciata da Venza è stata proprio Guendalina. L'influencer ed ex concorrente del Gf è intervenuta sui social affermando: "Eh si, è proprio come ha scritto Amedeo Venza, sono ufficialmente fidanzata". Silenzio stampa, invece, da parte dell'ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Arriverà una conferma anche da parte di Andrea?

Le prime indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne

Sebbene Uomini e Donne sia appena finito, il pubblico è già in cerca di qualche interessante indiscrezione sulla nuova stagione. Se da una parte è stata confermata la partecipazione degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, dall'altra è ancora sconosciuta l’identità dei nuovi tronisti, anche se si pensa che potrebbe arrivare qualche ex volto del dating show di Canale 5 dato il successo che ha avuto il trono di Ida Platano. La domanda che ora tutti si pongono è se, dopo la grande delusione per il comportamento di Pierpaolo Siano e Mario Cusitore, la dama bresciana deciderà di rimettersi in gioco nel parterre over. Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.