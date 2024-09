Uomini e Donne, è già finita tra Guendalina Canessa e Andrea Foriglio? Spunta una segnalazione!

Gossip TV

Una segnalazione sembrerebbe annunciare la fine della storia tra l'ex vippona del GF Guendalina Canessa e l'ex volto di Uomini e Donne Andrea Foriglio!

Potrebbe essere già giunta al capolinea la storia d'amore tra Guendalina Canessa e Andrea Foriglio. La vippona del GF e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne sono usciti allo scoperto questa estate, ma stando a una segnalazione, la loro relazione si sarebbe interrotta.

Uomini e Donne, Guendalina Canessa e Andrea Foriglio si sono lasciati? La segnalazione!

L'ex vippona e l'ex corteggiatore di Nicole Santinelli nell'edizione del 2022/2023 hanno iniziato a frequentarsi dopo una vacanza a Sharm El Sheik e sembrano molto uniti e innamorati. Tuttavia, stando a una segnalazione e ad alcune mosse social di Guendalina Canessa sembrerebbe che tra i due potrebbe essere già tutto finito.

A diffondere la segnalazione è stata Deianira Marzano: l'esperta di gossip, infatti, ha riportato un'indiscrezione che le è giunta in direct su Instagram. Secondo quanto le è stato riferito, sembra che Guendalina Canessa abbia tolto il segui ad Andrea Foriglio:

"Buongiorno, Deia. Guendalina Canessa ha tolto il segui al fidanzato Foriglio. Sono giorni che non si vedono insieme, è già finito il grande amore?"

Marzano ha poi commentato, dichiarando che, a suo dire, Guendalina Canessa sembrava molto più presa e innamorata dell'ex corteggiatore e che tra i vari movimenti social che si notavano c'era la mancanza di repost da parte di Foriglio. E, ha concluso Marzano, dietro c'era solo una ricerca di visibilità da parte dell'ortopedico dei vip. Stando così le cose, non ci resta che attendere la conferma o smentita della fine della loro storia da parte degli interessati.

Uomini e Donne, Andre Foriglio e Guendalina Canessa: solo questione di visibilità?

Fin dalla loro prima apparizione come coppia, su Guendalina Canessa e Andrea Foriglio hanno destato sospetti. Protagonista del trono classico della scorsa edizione di Uomini e Donne,Andrea Foriglio è diventato noto al pubblico come corteggiatore di Nicole Santinelli. L'ortopedico romano non è stato però la scelta della tronista, che gli ha preferito Carlo Alberto Mancini, con cui però la storia è naufragata nel giro di poche settimane.

Già nel programma, l'atteggiamento a volte distaccato e algido di Foriglio aveva dato da pensare e l'ex corteggiatore non era riuscito ad accattivarsi le simpatie del pubblico.

Una convinzione che è aumentata quando l'ex corteggiatore e Guendalina Canessa sono usciti allo scoperto come coppia. Tuttavia, in difesa del fidanzato è intervenuta proprio l'ex vippona, chiarendo come stavano le cose tra loro:

"Gli hanno proposto di tutto ma non ha accettato!! Il suo lavoro è solo quello per cui ha studiato da sempre!! Lui è un professionista"

