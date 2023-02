Uomini e Donne e Amici, ancora pausa per i programmi di Maria De Filippi. Ecco quando riprenderanno.

Gossip TV

La consueta programmazione di Canale 5, con gli appuntamenti pomeridiani di Uomini e Donne e Amici, è ancora in pausa, dopo la morte improvvisa di Maurizio Costanzo, marito della conduttrice Maria De Filippi. Proviamo a scoprire insieme quando riprenderanno.

La morte di Maurizio Costanzo a 84 a Roma, venerdì 24 febbraio, ha scosso profondamente la sua famiglia e l'intero mondo dello spettacolo. Dall'annuncio della sua dipartita, infatti, non c'è rete, programma o conduttore e conduttrice che non abbia omaggiato il grande giornalista. Anche i funerali, avvenuti ieri, lunedì 27 febbraio, sono stati trasmessi su Rai 1 e Canale 5 e sono stati seguiti da centinaia di telespettatori. Proprio per dar spazio degnamente al conduttore, l'intera programmazione delle varie reti è stata rivoluzionata momentaneamente e questo prevede anche i programmi condotti dalla moglie di Costanzo, la conduttrice Maria De Filippi, che si occupa delle trasmissioni di Uomini e Donne e Amici.

Quando riprenderanno Uomini e Donne e Amici

Ancora pausa per questi due appuntamenti fissi nel pomeriggio di Canale 5: anche per oggi, martedì 28 febbraio, né Uomini e Donne, né Amici andranno in onda. C'era chi pensava che dopo i funerali, la programmazione sarebbe ripresa, ma è stato rivelato che non sarà così. Al posto dei due programmi, andrà in onda la replica della seconda puntata della fiction Buongiorno, Mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La terza puntata della fiction andrà in onda domani sera.

Non è ancora sicura la data di ripresa dei programmi di Maria De Filippi, perché - come riporta Fanpage - la rete sta decidendo giorno per giorno gli appuntamenti per i telespettatori. Sembra, però, probabile che fino a venerdì 3 marzo non potremmo ritornare a seguire le vicende dei tronisti e degli allievi della scuola. Le prime puntate del dating show che saranno mandate in onda saranno quelle dell'ultima registrazione, avvenuta il 23 febbraio, mentre domenica 5 marzo 2023 andrà in onda l'ultimo appuntamento domenicale di Amici prima del Serale.

