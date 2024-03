Uomini e Donne, dopo la scelta di Brando anche un'altra coppia lascia il programma: ecco qual è il senso della trasmissione!

Gossip TV

Uomini e Donne, dopo la scelta di Brando anche un'altra coppia del trono over lascia il programma e ci ricorda qual è il senso della trasmissione! [VIDEO]

Beatriz è già in lacrime e racconta che, al di là di tutto, è contenta di aver conosciuto Brando e che è stato importante per lei mettersi in gioco e vivere questa esperienza che le ha permesso di vedere come potrebbe essere una storia normale. Dopo Beatriz la produzione inquadra anche Brando e Raffaella, felicissimi nel dopo puntata. Il tronista ammette che nel suo discorso mancavano tante cose che avrebbe voluto dirle, poi insieme chiamano la madre della corteggiatrice, che esclama felice "Brando, quando vieni a casa?". Il tronista ha anche un'altra sorpresa per la sua scelta: ha preparato per lei un video nel quale le dice tutto ciò che per Raffaella rappresenta per lui, comprensione, casa, calore e voglia di divertirsi. Raffaella lo abbraccia e poi gli sussurra che si è innamorata di lui.

Si torna in studio e si passa al trono over con Ernesto e Raffaella: la dama, come rivela la conduttrice del dating show di Mediaset, Maria De Filippi, è uscita con Marcello. Una notizia che al cavaliere dà molto fastidio, ma che Ernesto giustifica dicendo che è stato quasi un atto di misericordia per la dama e provoca la risposta piccata di Marcello. Prende la parola Raffaella che afferma che al di fuori del programma è difficile trovare qualcuno perché tutti hanno problemi...ma a quanto pare anche nel programma è così, come ha constatato nell'uscire con Marcello, anche se ha riconosciuto in lui qualcosa che la attirava. Inizia l'ennesima discussione tra Marcello, Ernesto e Raffaella, finché il primo si alza e decide di dare una mano a Tina Cipollari, che aveva deciso di spazzare i petali delle rose della scelta di Brando. La situazione sembra scaldarsi quando Ernesto esclama rivolto a Marcello: "Mi stai proprio sul c****!". A queste parole TIziana attacca Ernesto e lui le risponde che è una persona falsa e non dovrebbe parlare.

Poi si alza e dice che ha portato un rosario da Medjugorje a Mario Cusitore per il suo compleanno e i due si abbracciano fraternamente. Intanto in trasmissione riprende la discussione tra Marcello ed Ernesto, con Gianni che accusa il primo di aver fatto la vittima. Barbara anche interviene e dice che nel confronto tra lui e Jasna hanno preso le parti del cavaliere, quindi, non ha senso che lui dica queste cose. Interviene Jasna e ricorda a Marcello che il loro confronto al centro studio è stato molto sopra le righe e che dovrebbero andar avanti chiedendosi scusa, ma Marcello è molto risoluto nel dire che non ha intenzione di chiedere scusa a lei, visto che già è andata avanti. Si torna a Ernesto e Raffaella e il cavaliere decide di chiudere con la dama, lasciandola basita.

La dama viene poi criticata da Cristina e Barbara, mentre Ernesto specifica che al momento nessuna delle dame lo sta attirando particolarmente. Tiziana interviene e chiede il perché di quella frase e il cavaliere le dice che ha trovato molto strano che lei avesse detto di non apprezzarlo, ma gli aveva dato il numero. Gianni e Tina intervengono per attaccare la dama. Spazio ad Adriano e Luna: la coppia aveva iniziato a frequentarsi già da qualche settimana e il cavaliere chiede alla dama di uscire insieme dal programma e la dama accetta. Mentre i due ballano, Barbara lancia loro i petali della scelta di Brando e tutti gli altri protagonisti del trono over si avvicinano per congratularsi. E finalmente ci ricordiamo che, al di là di tanti momenti trash e litigi, è questo il vero senso della trasmissione di Uomini e Donne.

Si passa al trono classico con una delle corteggiatrici di Daniele che chiede di eliminarsi, perché non ha apprezzato alcuni comportamenti del tronista. Daniele ha portato in esterna Gaia, con cui hanno pranzato in un ristorante indiano. Daniele le dice che ha notato che le altre corteggiatrici non hanno battuto ciglio quando lui si è complimentato con lei e questa cosa gli ha dato da pensare. In studio una delle corteggiatrici, Naomi, si inalbera per quello che il tronista ha detto, ma lui le risponde che si è svegliata tardi. Anche Valery dice la sua e Daniele le ricorda della sua passione per le patatine durante il primo giorno in cui è stata presente in trasmissione. Anche un'altra corteggiatrice chiede di parlare e chiede al tronista cosa voglia dire quando dichiara che non vuole una persona passiva, visto che non ha trascorso più di mezzo minuto con loro. Poi si passa a parlare dell'esterna con Gaia, che ammette di essere stata molto bene con lui. Tuttavia, la discussione con le corteggiatrici non si placa e anche Tina interviene a consigliare al tronista di essere meno prevenuto, mentre anche la conduttrice sottolinea che è molto schivo e non riesce quasi mai a concludere un ballo con le corteggiatrici.

