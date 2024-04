Gossip TV

Uomini e Donne, dopo la registrazione di ieri, arriva l'amaro sfogo di Ida Platano e la reazione di Pierpaolo

di Anita Nurzia 23 aprile 2024 7

Attesa per la registrazione di oggi in cui Ida Platano comunicherà se continuerà il trono a Uomini e Donne. Ieri sera, dopo gli eventi in puntata, l'ex dama del trono over ha condiviso un messaggio sui social e c'è stata anche la reazione di Pierpaolo Siano.