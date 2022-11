Uomini e Donne, Davide Donadei rivela: "Non è stato semplice superare la rottura con Chiara Rabbi"

Gossip TV

Davide Donadei rivela qualche dettaglio in più sulla rottura con Chiara Rabbi.

A distanza di alcuni mesi dalla sua ultima ospitata a Uomini e Donne, Davide Donadei è tornato a parlare della sua rottura con Chiara Rabbi. Una rottura che, come rivelato in un'intervista rilasciata al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, non è stata per niente facile da superare.

La confessione di Davide Donadei

Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Davide Donadei ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare come è cambiata la sua vita dopo la rottura con Chiara Rabbi. L'ex tronista pugliese ha colto l'occasione anche per rivelare qualche dettaglio inedito sulla fine della sua storia d'amore con la romana:

Non è stato semplice superare questa rottura perché c’è stato un distacco netto avvenuto dall’oggi al domani, per quanto avessi maturato la decisione di chiudere già da un po’. Chiara e io ci siamo vissuti tanto, frequentavamo parecchio le rispettive famiglie e avevamo fatto dei passi importanti per una coppia. Sono stati proprio questi passi, i progetti fatti, a rendere più dolorosa la fine della relazione. L’ho superata, con difficoltà, quando ho capito che prima di avere la persona giusta a fianco bisogna trovare la serenità con sé stessi…

Ci siamo risentiti e abbiamo chiarito alcune cose che, a distanza di tempo, sono state snocciolate a freddo - ha confessato Davide - È stato bello poterci confrontare con calma, senza attaccarci come accaduto in passato. Abbiamo parlato con serenità, come dovrebbero fare tutte le persone che si sono tanto amate. A oggi credo che l’amore sia qualcosa che ti arriva addosso senza che nemmeno te ne accorgi, e ho voglia di provare quella sensazione. Ho voglia di salire su un bus, su un treno o su un aereo e provare quella botta. Vorrei incontrare per caso quella donna che mi fa dire: sarà lei la madre dei miei figli.

Leggi anche Federica Aversano svela la verità dopo l'addio a Uomini e Donne

A proposito di Roberta Di Padua, con cui ha avuto una brevissima liaison, Donadei ha dichiarato:

In seguito alla registrazione della puntata andata in onda un paio di mesi fa ci siamo scambiati un paio di messaggi per chiarirci, ma in seguito non l’ho più sentita. Non ho molto da dire in merito al suo percorso, se non che le auguro di trovare l’amore che cerca perché se lo merita. Con lei ho parlato molto ed è una persona che stimo da sempre altrimenti, se fosse stata solo bella, non ci sarei uscito.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trovo over di Uomini e Donne.