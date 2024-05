Uomini e Donne, Daniele Paudice pronto alla scelta: "Ho chiaro per chi ho un vero trasporto..." [VIDEO]

Gossip TV

Il tronista di Uomini e Donne Daniele Paudice sembra pronto alla scelta: ecco cosa ha dichiarato!

Questa attuale edizione di Uomini e Donne sta per giungere alle battute finali e presto, stando alle anticipazioni, vedremo che Daniele Paudice è pronto alla sua scelta. Il tronista napoletano, che ha iniziato il suo percorso poco prima della scelta di Brando Ephrikian, sembra avere le idee già chiare su chi, tra Gaia Giglia e Marika Abbonato, sarà la sua compagna. Vediamo insieme cosa ha dichiarato il tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Daniele Paudice è pronto alla scelta: "Ho un trasporto verso..." [VIDEO]

Fin dall'inizio del suo trono, Daniele Paudice ha messo in chiaro di non voler perdere tempo e ha immediatamente eliminato le corteggiatrici che, secondo lui, erano lì solo per gironzolare in studio, senza tentare di conoscerlo, nonostante ci fosse relativamente poco tempo a disposizione. Il tronista ha scelto di intraprendere tre percorsi, uno con Gaia Gigli, con Marika Abbonato e con Valery Coda. Con quest'ultima, tuttavia, fin dall'inizio ci sono state incomprensioni e, messa da parte in almeno 2 occasioni, la corteggiatrice ha deciso di abbandonare il programma.

Con Gaia e Marika, invece, Daniele ha instaurato un rapporto molto diverso, complice anche la vita privata delle due corteggiatrici. Se, infatti, con Gaia, mamma single di un bambino di 4 anni, il tronista fa fatica a lasciarsi andare e cerca di tutelarla, con Marika è già scattato un appassionato bacio e in più di un'occasione Daniele ha lasciato intendere di avere un grande trasporto fisico per la corteggitrice siciliana.

Questo ha portato Gaia e Valery - nell'ultima puntata prima che quest'ultima decidesse di allontanarsi - a inveire contro Marika, accusandola di essere una ragazza troppo leggera, visto che nel giro di poco avrebbe baciato il tronista senza tanti complimenti.

Uomini e Donne, Daniele Paudice sa già chi scegliere? Ecco le parole del tronista

Dopo aver salutato Valery senza tanti complimenti, il tronista ha poi seguito Marika in camerino per consolarla per le parole su di lei. Anche in questa occasione, Daniele ha dimostrato di avere un grande interesse, almeno dal punto di vista fisico, per Marika, mentre in studio Gaia non ha potuto fare a meno di commentare che, nel suo caso, invece, è convinta di non piacere abbastanza al tronista.

Poco dopo l'ultima puntata, andata in onda il 30 aprile, Daniele Paudice si è raccontato a WittyTv, ammettendo di avere ben chiaro per chi ha un certo trasporto. Dalle anticipazioni, sappiamo che la prossima settimana saranno registrate le ultime puntate di questa edizione del dating show, perciò, vedremo anche quale sarà la scelta di Daniele Paudice.

Intanto, il tronista ha deciso di confidarsi e raccontare le sue emozioni poco dopo la fine della puntata:

"Due esterne e due approcci molto diversi. Una di chiarimento, l'altra di piacere e chiarimento, con Gaia ho avuto un'esterna che mi è piaciuta molto, sono molto protettiva. Con Marika è più spensierato, più alla giornata. Sono diverse, due persone completamente diverse, ma mi piacciono allo stesso modo, certo di una mi piacciono alcuni aspetti, di un'altra altri, ma comunque l'interesse c'è. Per Gaia sento il trasporto fisico, ma sono frenato, però sto costruendo qualcosa..."

