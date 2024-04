Uomini e Donne: Chi è Valery? Cognome, Età, Instagram, Foto. Tutto sulla corteggiatrice di Daniele

Gossip TV

Uomini e Donne: Ecco chi è Valery Coda

Valery è una delle corteggiatrici di Daniele Paudice, il nuovo tronista di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il suo nome intero è Valery Coda, ha 23 anni e vive a Torino, in Piemonte. Inoltre, lavora come designer, ma non solo. Come leggiamo sul suo sito ufficiale:

Dopo aver completato gli studi nel 2021 allo IAAD di Torino in Textile and Fashion Design, ha deciso di realizzare abiti unici su misura per più di un anno. Questa esperienza le ha permesso di affinare le sue abilità di design e di comprendere meglio le esigenze e i desideri delle donne che indossano i suoi capi. I valori principali del brand sono quelli dell'esclusività ed unicità, quindi seppur estendendo la produzione, realizza comunque pochi pezzi per ogni cartamodello. Valery non ha l'obiettivo di creare tanti abiti low cost, ma il suo è quello di creare pochi pezzi, ma con un'attenta ricerca e sviluppo dietro, facendo le scelte più consone per realizzare questo obiettivo.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @valery__coda, dove al momento conta quadi 4.000 follower. Sulla sua bio leggiamo che è una stilista, consulente d'immagine e designer. Il suo brand porta proprio il suo nome, appunto Valery Coda.

Ha attirato sin da subito l'attenzione di Daniele, il quale l'ha accusata di aver preferito andare a prendere qualcosa da mangiare anziché andargli incontro per iniziare a conoscersi. Anche se sembrava propenso ad eliminarla, alla fine l'ha tenuta e ci è uscito in esterna, durante la quale Valery gli ha fatto sapere che cosa pensa di lui, dimostrandogli di non mandarle a dire:

Siamo partiti un po' con il piede di guerra. Ci sono modi e modi di dire le cose. Io non posso dire ad una persona che mi piace, se neanche la conosco. All'inizio non mi sei piaciuto perché sei stato arrogantello, te la prendi sul personale. Non mi metto a fare la guerra per un uomo. Se lui preferisce un'altra, che vada da un'altra, non sa cosa si perde. Esteticamente mi piaci, ma non ti conosco. In questa esterna mi sei piaciuto di più.

