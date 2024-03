Uomini e Donne, Daniele Malaspina commenta la scelta di Brando Ephikrian e su Raffaella Scuotto dice: "Sì, mi piaceva"

Gossip TV

Daniele Malaspina ha svelato cosa ne pensa della scelta di Brando Ephikrian e ammette un certo interesse per Raffaella Scuotto.

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Daniele Malaspina, ha commentato la scelta di Brando Ephikrian, tronista del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Dopo 7 mesi di percorso, infatti, nei giorni scorsi, il ragazzo trevigiano ha finalmente scelto chi, tra Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi, è la compagna della sua vita.

Uomini e Donne, Daniele Malaspina commenta la scelta di Brando e su Raffaella dice: "L'avrei corteggiata se..."

Daniele ha abbandonato il programma qualche settimana fa, dopo l'addio di Roberta Di Padua, con cui aveva iniziato una frequentazione. Ma sul web non era sfuggita la simpatia tra il cavaliere e la corteggiatrice di Brando, Raffaella Scuotto, con cui aveva ballato al centro studio e con cui si erano scambiati dei messaggi. La corteggiatrice è diventata anche la scelta di Brando, come è stato anticipato dalla registrazione di martedì 12 marzo, e sulla decisione di Brando di uscire dalla trasmissione con Raffaella, a Fanpage.it, Malaspina ha dichiarato:

"Secondo le anticipazioni, lui avrebbe detto: "Non ti ho scelto con la testa, ma con il cuore ". Spero che l'abbia fatto veramente, perché Raffaella merita tutto. Secondo me, Brando era attratto dalla bellezza di Beatriz. Spero che non si sia fatto condizionare da nessuno. [...]Sono stati sei mesi di trono altalenante. La sua indecisione mi fa pensare che non fosse realmente convinto né di Raffaella né di Beatriz. Secondo me ha scelto Raffaella perché a livello caratteriale è più tranquilla, più donna. Beatriz è ancora troppo irruente e Brando voleva serenità nella sua vita. Detto questo, Brando mi sta simpatico. È un bravo ragazzo."

Il cavaliere non ha mai nascosto la sua simpatia per la corteggiatrice e, ora, apertamente, ha affermato che se non fosse stata lei la scelta, gli sarebbe piaciuto corteggiarla:

"Mi interessava, non lo nego. Tra noi ci sono stati diversi scambi di opinione e lei non credeva che io potessi ricambiare questo interesse. Lì dentro non volevo creare situazioni o dinamiche. Se fossi stato sul trono mi sarei esposto, le avrei detto: "Raffa passa dal mio lato, perché ti voglio conoscere ". Però, lei me l'ha detto: " Daniele sei troppo carino, mi piaci". Mi ha sempre guardato con gli occhi a cuoricino. Io ricambiavo, ma stavo sulle mie e non potevo dire realmente quello che pensavo, fino a quando non sono uscito e ho esposto il mio pensiero. [...] Se non fosse stata lei la scelta, mi sarei fatto avanti e avrei di certo provato a conoscerla. Se lei lo avesse voluto, ci sarebbe stata la possibilità di incontrarci e stare un po' insieme."

Daniele ha poi augurato ai due ragazzi di godersi la loro storia, specificando che dipenderà da loro e dalla forza dei loro sentimenti far durare questo nuovo amore appena nato. In particolare, a Raffaella ha augurato:

"Per i sei mesi in cui ha lottato per stare con Brando, le auguro di riuscire a costruire un percorso con lui. Dipende solo da loro se durerà a lungo, io spero vadano avanti. Se dovesse essere breve, vorrà dire che era destino che finisse così. Quando si esce dal programma subentrano le vere dinamiche della vita di tutti i giorni, la distanza. Se sono forti e bravi, ce la possono fare."

