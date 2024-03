Uomini e Donne, Daniele Malaspina: "Raffaella Scuotto mi piace tantissimo"

Gossip TV

L'ex cavaliere over di Uomini e Donne ha confessato di avere un debole per la corteggiatrice di Brando,

L'ex volto del trono over di Uomini e Donne, Daniele Malaspina, arrivato nel parterre maschile per conoscere Asmaa Fares, ha confessato di avere un debole per la corteggiatrice di Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto. L'ex cavaliere siciliano, intervistato da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, ha dichiarato:

Raffaella mi piace tantissimo e non ti nego che se fossi su quel trono la mia scelta l’avrei già fatta. Abbiamo chiacchierato poco ma c’è stata empatia. E’ genuina ed è veramente bella, non che Beatriz D’Orsi non lo è ma lei è più simile a me. C’è stata subito simpatia, è una delle poche persone con cui lì dentro ho legato tanto. Magari in un altra situazione l’avrei corteggiata, una battutina l’avrei potuta fare ma rispetto il percorso di Brando Ephrikian e non mi sembrava il caso di inserirmi. Al di fuori mi sarei inserito. Io spero che lui faccia la migliore scelta possibile. Beatriz è stata un po' presa di mira ma è una bravissima ragazza, poi se sceglie lei su Raffaella ci faccio un pensierino."

Il 36enne catanese ha poi rivelato il suo pensiero di Barbara e la coppia formata da Claudia e Alessio:

"Per la prima volta ho visto Barbara tirare fuori tutti i suoi sentimenti, ora ha paura ma non posso darle torto. Secondo me la dentro si sta in una bolla di cristallo e penso che lei sia stata presa dai suoi sentimenti e che ci sia rimasta male che lui non ha ricambiato. Un po' quello che è successo a me con Claudia Lenti. Era stata la prima a smuovermi qualcosa e poi vederla andare via dal programma mi è venuto difficile. Non ho seguito l’intervista che hanno rilasciato a Verissimo. La loro scelta era scontata, gli auguro il meglio anche a loro anche perché se lo meritano. Mi stanno simpatici entrambi, perché volergli male? lunga vita insieme."

Per quanto riguarda il trono di Ida Platano, infine, ha dichiarato:

"Penso che la scelta di Ida ricadrà su Mario Cusitore, che poi fuori durerà non lo so. Mario mi fa tantissima simpatia, è nel mood perfetto e sta dando il meglio di sé. Pierpaolo mi piace anche, ma è semplice per lei, non farà quello scatto in più. Vedo più avanti Mario nella scelta finale. Mario è difficile ma lei è attratta, come con Riccardo Guarnieri, sta lottando per quella persona".

