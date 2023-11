Uomini e Donne, Cristian tronista-podista: di corsa a recuperare corteggiatrici in fuga dalla sua superficialità [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Cristian Forti è un tronista in corsa, pronto a recuperare corteggiatrici in fuga da lui.

La puntata di oggi di Uomini e Donne parte con la sfilata maschile. Spazio anche per il trono classico con Cristian e le sue tre corteggiatrici.

Uomini e Donne, Cristian ne sbaglia una dopo l'altra: dopo aver rincorso Valeria, ora tocca a Virginia e Valentina!

Il primo a sfilare è Alessio Pili Stella: il cavaliere sfila con un outfit alla Robin Hood che però non convince Tina Cipollari. Si arriva al turno di Marcello che dedica una romantica poesia di Alda Merini a Jasna, facendo il pieno di voti positivi e portando alle lacrime Roberta Di Padua, come sottolinea la conduttrice Maria De Filippi. Arriva il turno di Marco Viola: il cavaliere si esibisce in un sensuale ballo a dorso nudo che coinvolge prima Barbara De Santi, che aveva ammesso di trovarlo attraente, e poi Roberta. Cristina gli dà come voto un 5 perché ha scelto le altre due dame e non lei per il ballo e questo è in contrasto con le attenzioni che il cavaliere le ha rivolto. Inizia una discussione sulle votazioni, ma Marco conferma che scegliere Barbara e Roberta era stato deciso prima della sfilata femminile.

Gianluca non riesce a convincere il parterre femminile con la sua performance, tanto che Barbara e Cristina gli danno un 5 scarso. Silvio Venturato, al contrario, fa furore tra le dame, beccandosi quasi tutti 10 e diversi commenti positivi da parte degli opinionisti. Marco S. sfila con un mantello azzurro che poi rimuove e sotto giacca e camicia mostra una maglia con la scritta "SBLOCCATO", che attira le critiche di Tina e di Angelica, che gli dà 2. Anche Claudia gli dà un 3, motivandolo con la goffezza che ha visto nella sfilata e beccandosi le critiche di Tina. Ma la discussione si accende tra Angelica e Marco con il cavaliere che accusa la dama di averlo sempre criticato da quando è apparso in trasmissione. La dama è allibita perché quello che Marco dice non ha alcun senso. Il cavaliere è insistente e sgarbato e sembra incapace di accettare che la dama non abbia mai avuto interesse per lui.

Arriva il turno di Mario: il cavaliere napoletano si improvvisa prestigiatore invece, a fare il pieno di voti è Marco Antonio che entra con un costume da T-Rex e fa ridere l'intero parterre, per poi diventare passionale e seducente quando si toglie la camicia e chiama Emanuela per ballare con lui. Ma la vera sorpresa è Alessandro che si attira una standing ovation del parterre maschile e un pieno di 10 da quello femminile. Con questi voti a vincere è ovviamente Alessandro, con Alessio e Marco Antonio rispettivamente al secondo e terzo posto.

Spazio al trono classico con Cristian: il tronista romano voleva portare in esterna Valentina, ma ha saputo dalla redazione che Valeria aveva deciso di eliminarsi, perciò, l'ha rincorsa e i due hanno discusso animatamente. La corteggiatrice si è presentata in studio e si è scusata con il tronista per i modi che ha usato nei suoi confronti. Il tronista, però, ammette di essere deluso dal suo atteggiamento post litigata, visto che ha saputo che Valeria si è tranquillamente dedicata ai suoi interessi e video sui social. Cristian svela che anche con Valentina le cose non sono andate bene, visto che la corteggiatrice dopo che ha saputo che non sarebbero usciti insieme si è infuriata ed è andata via. Poi Maria De Filippi mostra anche la reazione di Virginia alla notizia che il tronista sarebbe uscito con Valeria: senza urlare o altro, Virginia sottolinea che il suo comportamento è immaturo e che se continua così è inevitabile che una persona perda interesse. Tuttavia, ha capito che è un ragazzino, quindi, ci resta meno male. La conduttrice del dating show di Canale5 targato Mediaset svela poi che né Virginia, né Valeria sono presenti in trasmissione. Cristian ammette che vuole andarle a riprendere, scatenando la rabbia di Valeria.

Un ultimo segmento è dedicato alla chiusura del rapporto tra Angelica e Alessio, il quale ha dichiarato alla redazione che la dama è presuntuosa e piena di sé e vorrebbe una donna più semplice.

