Uomini e Donne, Barbara De Santi e Marco Viola, passione in studio: "Non sentivo questo desiderio da tempo" [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Barbara De Santi e Marco Viola sono stati protagonisti di un focoso confronto. Cosa sarà successo?

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show targato Mediaset in onda su Canale5, si comincia con il trono over: dopo diversi giorni in cui era stato nominato, finalmente, il pubblico conosce l'ex fidanzato di Claudia, che si siede al centro studio insieme ad Alessio. Lite e red flags a volontà tra loro, tanto che persino Maria De Filippi interviene a sottolineare l'atteggiamento sbagliato del cavaliere. Sembra che tra Barbara e Marco si sia formata un'inaspettata chimcia, dopo la sfilata della scorsa puntata e i due sembrano molto propensi l'uno verso l'altra.

Uomini e Donne, Barbara e Marco bollenti in studio: "Non sentivo questa vampata da tempo"

La produzione manda in onda un video del dopo puntata che mostra la tristezza di Claudia verso il comportamento di Alessio, per come la sta trattando ultimamente. La dama si mostra in lacrime, perché stanca del suo umore altalenante e delle crudeltà che le dice. Al centro studio i due ricominciano a litigare, mostrando quanto sia tossica la loro relazione, fondata su insicurezze e gelosie da ambo le parti. Il cavaliere e la dama continuano ad accusarsi a vicenda, nel silenzio generale, e non sembrano trovare un accordo. Maria De Filippi fa entrare Marco, il suo ex fidanzato, e questo è un caso mai avvenuto prima nella storia del programma. Marco viene descritto da Claudia come un uomo affascinante e la conduttrice svela che il nuovo cavaliere ha chiesto di partecipare al dating show dopo che aveva, per caso, rivisto Claudia e Alessio a Lecce.

Il nuovo arrivato dichiara che ha scelto di partecipare al programma per capire se il suo sentimento per Claudia è finito e per farlo ha deciso di prendere parte al dating show e riavvicinarsi a lei. Questa affermazione scatena la furia di Tina Cipollari, convinta che i due si siano messi d'accordo per avere visibilità. De Filippi sottolinea che, in questo caso, spetterà a Claudia decidere se frequentarlo o meno. Il problema è che, nonostante la dama l'avesse bloccato sui social e fatto chiaramente intendere che non ne volesse sapere più di lei, la redazione ha fatto in modo di farlo entrare nel programma. La loro relazione è finita in maniera negativa, tanto che la dama non vuole svelare i motivi, nonostante Alessio faccia di tutto per convincerla a dire cosa è successo.

Claudia temeva che il suo ex fosse giunto in trasmissione per offenderla e dire qualcosa di negativo su di lei, perciò, ammette di non volerlo nel programma, perché le farebbe tornare in mente tutte le cose brutte che sono successe tra loro. Alessio invece dichiara che vorrebbe vederlo rimanere per capire cosa potrebbe succedere. Maria lascia la scelta a Marco, specificando che non aveva chiamato con quella intenzione, ma solo questa mattina ha svelato il vero motivo. Marco dichiara di non voler restare, perché sa di non essere benvoluto da Claudia. Si intromette Alessio che dichiara che non capisce perché Claudia dovrebbe star male, dato che dovrebbe essergli indifferente in quanto ex. Ma la conduttrice gli dice che è impossibile che un ex ti sia indifferente, soprattutto, se hai attraversato una relazione intensa come la loro. Secondo gli opinionisti Claudia ha ancora dei sentimenti per l'ex e dovrebbe essere onesta con Alessio e Marco.

Quest'ultimo, infine, decide di andarsene e saluta tutti. Secondo Gianni l'ex sarebbe dovuto restare per aiutare Alessio a capire i suoi sentimenti e quelli di Claudia, ma Maria interviene e gli consiglia di non essere così geloso, perché tutti hanno un passato. Alla fine, Claudia svela cosa è successo tra loro: Marco le aveva chiesto di sposarlo e lei aveva rifiutato, perché aveva dei dubbi. Alessio dichiara che la dama ha ancora l'anello della proposta a casa, ma la dama dice che non l'ha mai indossato e lo tiene buttato in un cassetto. Interviene la conduttrice e rimprovera Alessio perché non può dettare legge sul passato di un'altra persona e forse dovrebbe farsi due domande.

Durante un ballo Barbara e Marco, che hanno dimostrato una particolare affinità durante la sfilata femminile in cui i due hanno ricreato la scena di Ghost, sono stati molto vicini e Barbara ammette che ha sentito una certa propensione a sedersi accanto a lui. Per Marco scende una dama, Jennifer, proveniente dagli Usa, ma nonostante il cavaliere la trovi molto affascinante, non vuole proseguire ulteriormente la conoscenza e la manda via. Per Barbara c'è un filmato del dopo sfilata in cui lei e Marco hanno parlato e dichiarano di essere rimasti reciprocamente sorpresi della naturalezza con cui si sono toccati e hanno scherzato insieme durante la sfilata. Barbara ammette che si è sentita travolta dal cavaliere come non le capitava da tanto tempo, così come anche Marco che svela di non averla mai guardata prima con questi occhi e che sente una vampata fortissima per lei, ma non sa se assecondarla o meno. Barbara lo invita a cena, sorprendendo tutti, e dopo numerosi tentennamenti, Marco accetta. Peccato che il cavaliere riveli anche che questa sera uscirà con un'altra dama...Cristina!

