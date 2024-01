Uomini e Donne, Cristian ha scelto Valentina: Tina Cipollari e lo studio commossi! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Cristian ha finalmente scelto Valentina e la loro scelta ha portato Tina Cipollari e il parterre femminile alla commozione.

La nuova puntata di Uomini e Donne parte dal trono classico con Ida Platano e Mario Cursitore, che hanno avuto un confronto in camerino, proseguito con un'accesa discussione in studio tra i due e l'altro corteggiatore Sergio. In questa puntata viene mostrata anche la scelta di Cristian che decide di uscire dal programma con Valentina. Gemma Galgani di nuovo protagonista al centro studio!

Uomini e Donne, Cristina ha scelto Valentina: Tina Cipollari non riesce a trattenere le lacrime!

Mario ha raggiunto in camerino Ida per chiarire ciò che era successo nell'ultima puntata: tra i due si è creata una discussione, perché il corteggiatore si è detto deluso dall'atteggiamento della tronista che, secondo lui, si è raffreddata nei suoi confronti. Ida è perplessa dal suo comportamento e non sembra più disposta a tollerare queste uscite, soprattutto, perché sembra che Mario non sia interessato a lei. Anche in studio, dove Ernesto Russo è assente a causa di un lutto che l'ha colpito, Tina Cipollari interviene e commenta che è chiaro che il corteggiatore non ha interesse per la tronista. Mario continua a sostenere che Ida non ha alcun interesse per lei e che vorrebbe che la tronista fosse più onesta con lui e gli dica che è delusa dal suo comportamento. Il mea culpa del corteggiatore inizia a stancare, anche perché risulta sempre più evidente che potrebbe essere tutto un arrampicarsi sugli specchi. Il corteggiatore non nasconde anche il fastidio per Sergio e le esterne che hanno avuto tra loro.

A questo, Maria De Filippi mostra l'esterna con il corteggiatore: Ida è andata in camerino per salutarlo e ringraziare Sergio per le belle esterne che hanno avuto e come sono stati insieme. Durante la loro conversazione il corteggiatore non manca di lanciare diverse frecciatine sia contro Mario sia contro Alessandro Vicinanza, ma esprime anche il suo interesse per Ida e in studio ribadisce di essere molto coinvolto dalla tronista. Ovviamente, non manca la discussione tra i due corteggiatori. Alla fine, Ida decide di ballare con Mario per poter ripartire davvero da zero con lui.

Spazio al trono classico con la scelta di Cristian Forti: dopo l'abbandono di Virginia dal programma, il tronista ha deciso di organizzare un'esterna romantica con Valentina e dopo averle fatto consegnare un pacco misterioso, la invita a una romantica cena e le prepara una sorpresa: un video che riassume tutto il loro percorso all'interno del dating show Mediaset di Canale5. Valentina è piacevolmente sorpresa e non riesce a trattenere l'emozione, così come in studio dove Tina e diverse dame del parterre sono visibilmente commosse.

Il tronista chiede a Valentina di raggiungerlo in un posto misterioso, che si rivela essere lo studio di Uomini e Donne, e al centro dello studio il tronista le rivela, con un secondo video, che non ha più voluto rincorrere nessuno - con riferimento a Virginia - ma che è per un altro motivo che ha deciso di sceglierla: sente la sua mancanza quando non è con lui ed è per questo che la sua scelta è lei! A queste parole Valentina scoppia a piangere e lei e Cristian si abbracciano. Quando anche Valentina risponde che vuole uscire insieme a lui dal programma, scendono i petali nello studio e parte l'applauso. La corteggiatrice rivela a Cristian che per lei è stato un colpo di fulmine e che ha sperato fino alla fine di poter essere lei la scelta.

I due entrano poi in studio, accolti dall'abbraccio di Maria De Filippi e dall'applauso di tutto lo studio e dalla commozione di tutti, soprattutto, di Tina che non ha mai nascosto la sua preferenza per il tronista romano. Quest'ultimo svela che non ha ancora detto al padre che ha scelto Valentina e la conduttrice gli suggerisce di chiamarlo in diretta...ma a quanto pare il padre non risponde e come suggerisce Maria gli conviene mandare un messaggio così da dirgli che lo sta chiamando dal telefono della redazione. Il tronista riconferma che si è reso conto che non faceva che pensare a lei e che era inutile andare avanti. Cristian ha portato diversi pensieri e regali per Tina e Gianni, che restano sorpresi ed emozionati, e poi ringrazia tutta la redazione per come lo hanno accolto, facendo scoppiare l'ennesimo applauso. Valentina si unisce ai ringraziamenti e rivolge alcune parole anche alla conduttrice, ringraziandola per tutto ciò che ha fatto per loro. Tina ammette che, al di là di tante scelte, questa è quella che l'ha emozionata di più!

Si torna al trono classico con Gemma Galgani che ha lasciato il numero a un cavaliere giunto da poco nel parterre, Orfeo, che l'ha incuriosita. I due hanno ballato insieme al centro studio e la dama torinese è parsa subito molto interessata a lui. Al centro studio, tuttavia, Orfeo decide di chiedere anche a Barbara di uscire con lui.

