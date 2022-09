Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne si è raccontato in lunga intervista concessa a Il Messaggero

Quarantotto anni milanese, Costantino Vitagliano è stato uno dei tronisti se non il tronista più popolare e conosciuto del dating show di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Costantino Vitagliano: “Guadagnavo molto ma avevo gli attacchi di panico. Mi dispiace molto per Manuel"

Dopo la sua partecipazione nel programma nel 2003, Costantino è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico tra televisione copertine e ospitate. Intervistato da Il Messaggero, oggi Vitigliano si è detto felice di aver chiuso con quel mondo.

"Non conoscevo la sua storia. Mi dispiace molto per quello che è successo a Manuel. Non seguo queste cose, io col mondo dei tronisti non c’entro più. Non sono quello di Uomini e Donne" ha dichiarato Vitigliano parlando di Manuel Vallicella, l'ex tronista del dating show che la notte scorsa si è tolto la vita.

Sulla fama che lo ha letteralmente travolto dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, Costantino ha detto:

"Lavoravo sempre, facevo tre programmi a settimana, ero dappertutto. Poi è venuto giù il castello (l’arresto di Lele Mora), e siamo venuti giù tutti. Ho capito cosa volevano da me per fare ascolti e l’ho fatto. Sapevo vendermi molto bene. Volevano che facessi il traditore seriale, l’ho fatto. Volevano che facessi quello che strapazza le donne, l’ho fatto. Guadagnavo tantissimo. Ero dappertutto: album, diari, copertine, calendari. In un anno ho fatturato un milione di euro solo con le chat telefoniche. Pensavo di essere Superman, che il mio corpo reggesse lo stress. Infatti il corpo l’ha retto, ma la mente no. Ho sofferto di attacchi di panico, per 10 anni non ho più avuto una vita“.

Sui tronisti di oggi e in generale le ambizioni delle nuove generazioni, l'ex tronista ha dichiarato:

"La generazione di oggi ha altri valori e meno voglia di impegnarsi. Io sono arrivato a Uomini e Donne che lavoravo da un pezzo. Ho fatto il barista, lo spogliarellista, il modello. Ora si inventano tronisti senza aver fatto nulla prima, nell’illusione di fare soldi a palate. Se fosse stato così, oggi saremmo pieni di Costantino Vitagliano. Ma non si guadagna più come prima. Io ero un bello da calendario: mi facevano le foto, le stampavano e i diritti sull’immagine restavano a me. Oggi i ragazzi mettono le loro foto su Onlyfans, e chi ci guadagna di più sono le piattaforme, mica loro. Il web ti frega più di Lele Mora”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.