Uomini e Donne, cosa ha pensato Andrea Foriglio dei complimenti di Roberta Di Padua?

Gossip TV

Andrea Foriglio è il nuovo corteggiatore di Nicole Santinelli e sembra che a Uomini e Donne sia stato notato anche dalla dama Roberta Di Padua, che ha provato a lasciargli il suo numero. Cosa ha pensato di queste attenzioni il corteggiatore? Vediamolo insieme.

Uomini e Donne ha trovato una nuova tronista, Nicole Santinelli, e con lei stiamo assistendo alla conoscenza anche di alcuni dei nuovi corteggiatori, tra cui Andrea Foriglio, osteopata dei vip, molto noto sui social.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio risponde al commento di Roberta Di Padua

Al suo arrivo, Foriglio si è distinto immediatamente nel parterre dei corteggiatori ed è stato immediatamente notato da Roberta Di Padua, dama del trono over, per la sua somiglianza con l'ex volto del programma di Maria De Filippi, il gieffino Davide Donadei. Di Padua, infatti, è rimasta a tal punto sorpresa da Andrea, che già alla presentazione del nuovo trono non ha potuto non chiedergli di presentarsi e di conoscere qualche dettaglio in più su di lei.

Ma, la dama si è spinta anche oltre, perché nel corso di una puntata, mentre Nicole e Andrea al centro studio raccontavano la loro esterna, ha chiesto alla conduttrice di poter parlare. La sua richiesta ha lasciato un po' tutti a bocca aperta, perché Roberta ha chiesto ad Andrea se poteva lasciargli il numero, dato che le sarebbe piaciuto conoscerlo meglio. Il corteggiatore, imbarazzato, ha però rifiutato, ammettendo di essere lì solo per approfondire la conoscenza con Nicole. Il corteggiatore si è però anche sentito lusingato, tanto che ha commentato che:

"Ricevere complimenti, soprattutto, se da una bella donna, fa sempre piacere"

Inoltre, i fan del programma hanno notato che, durante l'ultima registrazione, Andrea e Roberta hanno ballato insieme. Dobbiamo aspettarci qualche colpo di scena?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne